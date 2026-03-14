Thời sự Chính trị

Đưa hoạt động bầu cử đến gần với cử tri

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tại TPHCM, nhiều giải pháp được triển khai nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều địa phương tại TPHCM đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm góp phần tổ chức thành công Ngày hội non sông.

Siết an ninh trật tự bằng "mắt thần"

Trước ngày diễn ra bầu cử chính thức, phường Diên Hồng tổ chức vận hành thử nghiệm trung tâm điều hành giám sát an ninh trật tự tại 28 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, thông qua hệ thống camera và bộ phận tổng hợp bầu cử.

Đưa bầu cử đến gần với cử tri - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Diên Hồng theo dõi hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại trung tâm điều hành phục vụ công tác bầu cử

Theo đó, nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử, toàn bộ 28 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Diên Hồng được lắp đặt tổng cộng 56 camera giám sát. Các "mắt thần" này được kết nối trực tiếp về trung tâm điều hành để theo dõi, giám sát tình hình an ninh trật tự.

Theo lãnh đạo phường Diên Hồng, việc ứng dụng hệ thống camera giúp hình ảnh tại các điểm bỏ phiếu được truyền trực tiếp, liên tục về trung tâm điều hành, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt diễn biến thực tế, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho hoạt động bầu cử.

Phường Diên Hồng đã thành lập 2 trung tâm điều hành giám sát an ninh trật tự, gồm một trung tâm đặt tại UBND phường và một trung tâm đặt tại công an phường. 

Hai trung tâm được kết nối đồng bộ với hệ thống camera tại các khu vực bỏ phiếu, tạo nên mạng lưới giám sát tập trung, ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình bầu cử.

Giúp cử tri hiểu đúng - nhớ rõ - thực hiện đúng

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được phường Diên Hồng tập trung thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. 

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã mở chuyên mục "Mỗi lá phiếu một niềm tin" trên nền tảng fanpage chính thức của đơn vị. Chuyên mục được thực hiện với hình thức thể hiện ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, kết hợp giữa infographic, video ngắn, bài viết hỏi – đáp, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của đông đảo cử tri hiện nay.

Đưa bầu cử đến gần với cử tri - Ảnh 2.

Chuyên mục "Mỗi lá phiếu một niềm tin" cung cấp những thông tin ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu về bầu cử

Theo ông Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, chuyên mục "Mỗi lá phiếu một niềm tin" tập trung hướng dẫn đầy đủ, hệ thống và xuyên suốt tất cả quy trình, tiến độ của công tác bầu cử, từ quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu; quy trình hiệp thương; lập danh sách cử tri; thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến các quy định cần lưu ý trong ngày bầu cử. Qua đó, giúp cử tri hiểu đúng – nhớ rõ – thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử.

Đưa bầu cử đến gần với cử tri - Ảnh 3.

Chuyên mục "Mỗi lá phiếu một niềm tin" truyền tải nhiều thông tin quan trọng về bầu cử đến cử tri

"Sau thời gian thực hiện, chuyên mục nhận được sự quan tâm, tương tác tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhiều nội dung được chia sẻ rộng rãi, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, hạn chế thông tin sai lệch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trước ngày bầu cử" - ông Nguyễn Kim Trung cho biết. 

Nhắn tin nhắc cử tri đi bầu cử

Trước thềm diễn ra Ngày hội non sông, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Mobifone TPHCM triển khai nhắn tin tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn trực tiếp đến cử tri để mời gọi người dân tham gia bầu cử.

Đưa bầu cử đến gần với cử tri - Ảnh 4.

Phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Mobifone TPHCM nhắn tin mời cử tri đi bầu cử

"Phường Tân Sơn Hòa kính mời cử tri tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 vào ngày 15-3-2026. Cùng tham gia đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân" - nội dung tin nhắn phường Tân Sơn Hòa và Mobifone TPHCM gửi đến cử tri. 

Đưa bầu cử đến gần với cử tri - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hoa Trương Lê Mỹ Ngọc cho biết thông qua hình thức truyền thông này, thông tin về ngày bầu cử được lan tỏa nhanh chóng, rộng rãi và trực tiếp đến từng cử tri. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường  vận động cử tri, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

"Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đúng tiến độ theo quy định" - bà Trương Lê Mỹ Ngọc nhấn mạnh.

