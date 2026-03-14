Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông tin bầu cử

TP Cần Thơ rực rỡ cờ, hoa trước ngày bầu cử

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Từ các tuyến phố trung tâm đến những con hẻm nhỏ, nhiều hoạt động tuyên truyền đã tạo nên hình ảnh đẹp của Cần Thơ trước ngày bầu cử.

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, khắp các tuyến đường, khu dân cư và trường học tại TP Cần Thơ khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tạo nên bức tranh sinh động, đầy khí thế hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền trên nhiều tuyến đường

Trên nhiều trục đường trung tâm của TP Cần Thơ, cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu và pano tuyên truyền được trang trí trang trọng.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa hàng cây xanh mát, kết hợp cùng hệ thống bảng điện tử và pano cổ động tạo nên khung cảnh nổi bật, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử lan tỏa khắp các khu phố, mang lại cảm giác phấn khởi, tin tưởng vào ngày hội của cả nước.

Tại nhiều khu dân cư và tuyến hẻm nhỏ, người dân cũng tích cực treo cờ Tổ quốc trước nhà, góp phần làm cho từng góc phố trở nên tươi mới và trang nghiêm.

Những con đường nhỏ rợp sắc đỏ thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người dân địa phương khi tham gia sự kiện chính trị quan trọng.

Nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia tuyên truyền bầu cử với những chiếc xe đạp được trang trí hoa, cờ và khẩu hiệu

Tại một số trường học trên địa bàn, hình ảnh các giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng tham gia tuyên truyền bầu cử với những chiếc xe đạp được trang trí hoa, cờ và khẩu hiệu đã tạo nên điểm nhấn sinh động.

Những chiếc xe đạp cổ động di chuyển qua các tuyến phố không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử đến cộng đồng.

Từ những tuyến đường lớn đến từng ngõ nhỏ, tất cả đang cùng hướng về ngày hội lớn

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Cần Thơ vì thế trở nên sôi nổi nhưng vẫn trang nghiêm, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức công dân của người dân thành phố. Từ những tuyến đường lớn đến từng ngõ nhỏ, tất cả đang cùng hướng về ngày hội lớn, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, đầy ý nghĩa trước ngày bầu cử.

Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 28 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 665 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người (trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người). Riêng số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 người, HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người. Tính đến ngày 26-2, toàn thành phố có tổng số 3.117.185 cử tri.


Phường có hơn 6 vạn cử tri vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO)- Một ngày trước "ngày hội toàn dân", phường Đống Đa tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Những phiếu bầu cử nào được coi là phiếu bầu cử hợp lệ?

(NLĐO) - Trừ những nơi đã bầu cử sớm, ngày mai 15-3, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Dự báo thời tiết cả nước dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Bắc Bộ dự báo có mưa phùn, sương mù, trời rét; Trung Bộ có mưa rải rác, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

