TPHCM phân công trực điều hành bầu cử xuyên suốt từ 7 giờ ngày 15-3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM phân công trực điều hành bầu cử xuyên suốt từ 7 giờ ngày 15-3

PHAN ANH

(NLĐO)- Bộ phận Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM sẽ trực từ 7 giờ ngày 15-3 đến 19 giờ ngày 16-3 để bảo đảm cuộc bầu cử ở thành phố diễn ra thành công tốt đẹp

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban Bầu cử TPHCM) vừa ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ của ủy ban nhằm thực hiện công tác tổ chức bầu cử trong ngày 15 và ngày 16-3.

Ông Võ Văn Minh trực tiếp điều hành Bộ phận Thường trực

Cụ thể, Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử; bố trí Bộ phận Thường trực để trực, theo dõi, tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan công tác tổ chức bầu cử, phần mềm bầu cử, công tác kiểm phiếu, xử lý các tình huống phát sinh.

TPHCM phân công trực điều hành bầu cử xuyên suốt từ 7 giờ ngày 15-3 - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố

Bộ phận Thường trực làm việc tại Phòng họp số 5 của UBND TPHCM. Thời gian trực xuyên suốt, bắt đầu từ 7 giờ ngày 15-3 đến 19 giờ ngày 16-3.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố - phụ trách điều hành, theo dõi hoạt động Bộ phận Thường trực; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện, xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong, sau ngày bầu cử.

TPHCM phân công trực điều hành bầu cử xuyên suốt từ 7 giờ ngày 15-3 - Ảnh 2.

TPHCM sẵn sàng cho ngày hội non sông 15-3. Ảnh: PHAN ANH

Các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố.

Các ban bầu cử phối hợp với Bộ phận Thường trực trong việc theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử tại phường, xã, đặc khu; đôn đốc ủy ban bầu cử cấp xã nhập số liệu cử tri tham gia bầu cử trên phần mềm bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đảm bảo đúng các mốc thời gian báo cáo (9 giờ, 11 giờ 30, 15 giờ, 17 giờ và 22 giờ); gửi về Ủy ban Bầu cử TPHCM để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bảo đảm nhân sự

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM) cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia tổ giúp việc cho Bộ phận Thường trực để thực hiện theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri bầu cử trên địa bàn thành phố trong ngày 15-3.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo tiến độ, báo cáo định kỳ, văn bản thông tin của Ủy ban Bầu cử TP HCM; tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan về nội dung tổ chức bầu cử.

TPHCM phân công trực điều hành bầu cử xuyên suốt từ 7 giờ ngày 15-3 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Long Trường ngày 14-3. Ảnh: PHAN ANH

Sở Khoa học và Công nghệ cử 4 nhân sự/ca trực, Trung tâm Chuyển đổi số cử 1 nhân sự/ca trực, Viettel TPHCM cử 1 nhân sự/ca trực để phối hợp với Sở Nội vụ, Công an thành phố theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15-3.

Công an TPHCM phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số để xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công an TPHCM cử 3 nhân sự/ca trực để phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số theo dõi, tổng hợp tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15-3.

Bên cạnh đó, trực và tiếp nhận, giải quyết, tham mưu cho Bộ phận Thường trực xử lý ngay các tình huống phát sinh về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an ninh mạng trong ngày 15 và 16-3.

Tin liên quan

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin bầu cử

(NLĐO) - Lãnh đạo TPHCM đề nghị các địa phương chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin; thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo kịp thời

Bình Phú rực sắc cờ đỏ trước ngày hội bầu cử 15-3

(NLĐO) - Cờ đỏ sao vàng phủ kín đường phố, phường Bình Phú sẵn sàng chào đón "Ngày hội non sông".

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp

(NLĐO) - Cử tri cần nắm được quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; cách ghi phiếu bầu cử hợp lệ, đúng quy định

TPHCM cử tri ngày hội bầu cử bầu cử ngày hội non sông trực điều hành bầu cử 15-3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo