Cử tri "đặt hàng" bộ quy tắc ứng xử cho cư dân TPHCM

Sáng 10-3, 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 8) và đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 24), nhiệm kỳ 2026-2031, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tân Sơn Nhì (TPHCM).

Cử tri phường Tân Sơn Nhì góp ý, nhận xét về nhân sự cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến tâm huyết về tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử cũng như kỳ vọng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Kỳ vọng đại biểu có "trí – dũng", thẳng thắn góp ý

Cử tri Thái Hữu Hoàng, Bí thư Chi bộ khu phố 30, cho rằng người đại biểu dân cử cần hội tụ 2 phẩm chất quan trọng là "trí – dũng". Theo ông, đại biểu không chỉ cần trí tuệ, tầm nhìn mà còn phải có dũng khí bảo vệ chân lý và lợi ích chính đáng của nhân dân.

"Có những lúc người đại biểu phải dám đi ngược lại số đông để đấu tranh cho sự công bằng và hạnh phúc của người dân. Đó là điều cử tri chúng tôi rất mong mỏi" – ông Hoàng bày tỏ.

Cử tri Thái Hữu Hoàng

Góp ý cho chương trình hành động của các ứng cử viên, ông Hoàng đề nghị TPHCM sớm công bố minh bạch các quy hoạch lớn đang triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98, đặc biệt là các mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và trung tâm tài chính.

Theo ông, việc công khai các đề án sẽ giúp người dân hình dung rõ "bộ mặt tương lai" của thành phố và có cơ hội tham gia đóng góp ý kiến.

Một nội dung khác được cử tri Hoàng đặc biệt quan tâm là việc định hình bản sắc con người thành phố. Từ thực tế đời sống xã hội, ông đề xuất nghiên cứu xây dựng "Bộ quy tắc ứng xử cho cư dân TPHCM" với các giá trị cốt lõi là văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 8 TPHCM)

Theo ông Hoàng, bộ quy tắc này nên được đưa vào trường học để giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời áp dụng trong đời sống cộng đồng, nhất là trong văn hóa giao thông và sinh hoạt khu dân cư nhằm hạn chế các hành vi thiếu chuẩn mực như xô xát sau va chạm giao thông hoặc ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng. Theo ông Hoàng, nếu thực hiện được, đây sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Cử tri Trần Khắc Hạnh

Thay mặt cho cử tri địa phương, ông Trần Khắc Hạnh, Bí thư Chi bộ khu phố 19, bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào danh sách ứng cử viên, hoàn toàn xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, ông Hạnh cũng thẳng thắn góp ý về cách thể hiện trong chương trình hành động của một số ứng cử viên. Theo ông, các ứng cử viên nên hạn chế sử dụng những cụm từ mang tính dự kiến như "có thể", mà cần thể hiện rõ quyết tâm và cam kết cụ thể để tạo niềm tin vững chắc cho cử tri.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ kỳ vọng đối với các lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, mong muốn các vị tiếp tục giữ vững tinh thần tận tâm, tận lực để đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Video: Cử tri phường Tân Sơn Nhì bày tỏ những ý kiến tâm huyết tại buổi tiếp xúc cử tri

Đưa tiếng nói của cử tri vào chương trình hành động

Trình bày trước cử tri, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - đã giới thiệu chương trình hành động tập trung vào các vấn đề dân sinh như giáo dục, y tế và hạ tầng đô thị, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý và tham mưu chính sách.

Ông Trương Minh Huy Vũ

Trong đó, ông bày tỏ quan tâm đặc biệt đến tiến độ tuyến Metro số 2 đi qua địa bàn. Theo ông, tuyến Metro này không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông và bãi đậu xe – vốn là nỗi lo của nhiều cử tri, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực. Ông cam kết sẽ theo dõi, giám sát để dự án được triển khai đúng tiến độ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Là ứng viên trẻ thuộc khối trí thức đang tranh cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, bà Ngô Thị Huyền - Trưởng khoa Khoa Thông tin học và Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM, trình bày tầm nhìn về việc xây dựng thành phố đáng sống thông qua việc cải thiện trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực cho người dân. Chương trình hành động của bà tập trung vào 3 trụ cột chính bao gồm chuyển đổi số an toàn, nâng cao kiến thức y tế cộng đồng và phát triển hạ tầng tri thức bền vững.

Bà Ngô Thị Huyền

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách giáo dục để giúp mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và giới trẻ, có đủ kỹ năng làm chủ công nghệ và bảo vệ sức khỏe.

Mục tiêu cốt lõi là sử dụng chuyên môn nghiên cứu để đưa ra những đề xuất thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển con người và tạo cơ hội học tập suốt đời. Qua đó, bà mong muốn trở thành cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội để mang lại những giá trị tích cực cho đời sống cư dân.

Tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Văn Dũng

Một trong những trọng tâm được ông Dũng nhấn mạnh là tăng cường hoạt động giám sát của HĐND TP, tập trung vào các lĩnh vực như công tác quy hoạch và quản lý đất đai; quản lý vốn, tài sản nhà nước và tiến độ các dự án phục vụ dân sinh; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Quang cảnh hội nghị

Theo ông Dũng, việc triển khai hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Quốc hội, nhất là Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, sẽ góp phần tạo động lực để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.