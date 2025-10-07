Cử tri đề nghị giảm quá tải, đơn giản thủ tục BHYT

Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn số 1099/UBDNGS15 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Người dân phản ánh thủ tục khám BHYT còn rườm rà, bệnh viện vẫn quá tải

Cử tri Hà Nội và Gia Lai phản ánh tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trên vẫn phổ biến, khiến người bệnh phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng chất lượng điều trị. Bên cạnh đó, điều kiện khám chữa bệnh giữa các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở, còn chênh lệch lớn do thiếu nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu.

Thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT cũng được cho là vẫn phức tạp, gây khó khăn cho người dân, nhất là người cao tuổi, người bệnh nặng và người ở vùng sâu, vùng xa.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai nhiều đề án, chương trình trọng điểm như Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013–2020, Đề án Bệnh viện vệ tinh và chính sách luân phiên cán bộ y tế tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới.

Nhờ đó, số bệnh viện tăng từ 1.415 (năm 2014) lên 1.643 (năm 2023); số giường bệnh thực kê tăng hơn 41%, từ 288.000 lên 409.000 giường. Công suất sử dụng giường bệnh tại tuyến trung ương giảm từ trên 100% xuống còn khoảng 80%.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được chuyển giao về tuyến dưới, giúp giảm tình trạng chuyển tuyến không cần thiết.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy áp dụng bệnh án điện tử theo chỉ thị 07/CT-TTg về chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng bệnh viện, tăng giường và phát triển chuyên khoa trọng điểm

Ban hành thông tư 26/2025/TT-BYT về kê đơn ngoại trú cho người có thẻ BHYT, kéo dài thời hạn cấp thuốc cho bệnh mạn tính, giảm thủ tục và việc đi lại của người bệnh.

Bộ sẽ chuẩn hóa danh mục dùng chung trong khám, chữa bệnh để thống nhất dữ liệu, tăng liên thông, giảm yêu cầu bổ sung hồ sơ; đồng thời triển khai tiện ích số như đặt lịch khám trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, Bộ Y tế sẽ tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và y tế từ xa trong hội chẩn, tư vấn, điều trị; triển khai quản lý bệnh viện theo hạng chuyên môn kỹ thuật theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ năm 2025.

Ngành y tế cũng sẽ mở rộng quy mô bệnh viện, tăng số giường bệnh, phát triển các chuyên khoa trọng điểm, đồng thời có chính sách thu hút bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao năng lực cho tuyến dưới.