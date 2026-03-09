Cử tri nô nức bầu cử sớm

Sáng 8-3, tại tỉnh Khánh Hòa, quân và dân 20 tổ bầu cử ở đặc khu Trường Sa đã đồng loạt đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử chung của cả nước (15-3).

Rộn ràng nơi tiền tiêu của Tổ quốc

Trong âm thanh rì rào của gió biển, giữa không gian rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ..., những bước chân vừa hối hả vừa rộn ràng của cử tri càng khiến nơi cách đất liền hàng trăm hải lý này nô nức trong bầu không khí của ngày hội. Niềm tự hào thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân và tin tưởng lựa chọn đại biểu xứng đáng hiện lên trong mỗi ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ, người dân.

Trên đảo Sinh Tồn, từ 7 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ và người dân với trang phục chỉnh tề đã tập trung tại khu vực bỏ phiếu. Trong phát biểu khai mạc, trung tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 - nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

"Những lá phiếu bầu sẽ lựa chọn đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh" - trung tá Nguyễn Huy Tưởng khẳng định.

Cử tri đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: KỲ NAM

Theo UBND đặc khu Trường Sa, việc tổ chức bầu cử sớm là nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong điều kiện xa đất liền, còn nhiều khó khăn, cử tri trên các đảo vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; được tham gia đầy đủ những sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Để phục vụ công tác bầu cử sớm, UBND đặc khu Trường Sa phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu đưa hòm phiếu, tài liệu, phương tiện liên quan ra các đảo, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Gửi gắm niềm tin

Không khí náo nức, phấn khởi cũng diễn ra tương tự ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Ngay từ 6 giờ 30 phút, ở nơi xa xôi đất liền này, 5 khu vực bầu cử đồng loạt khai mạc. Thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, rất thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu chào mừng bầu cử. Không khí lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Cử tri náo nức đi bầu cử trên đặc khu Thổ Châu. Ảnh: TÂM QUÂN

Ông Huỳnh Hữu Hiệp - ngụ ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu - cho biết trước khi cuộc bầu cử diễn ra, ông đã dành thời gian để tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu các cấp. "Tôi kỳ vọng những đại biểu được nhân dân bầu chọn sẽ tâm huyết với sự nghiệp chung, với nhân dân và nỗ lực đưa đất nước phát triển" - ông Hiệp bày tỏ.

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham gia bầu cử.

Hướng tới thành công cao nhất

Trong ngày 8-3, tại TP HCM, công tác chuẩn bị bầu cử được thành phố và các địa phương tiếp tục kiện toàn. Trong đó, phường Diên Hồng tổ chức vận hành thử nghiệm bầu cử.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn cho biết nhằm đáp ứng nhiều điểm mới của kỳ bầu cử này, phường nhận thấy cần có buổi thử nghiệm "giống như thật", giúp các Tổ bầu cử nắm chắc quy trình và thực hiện đúng quy định. Qua buổi vận hành, phường sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót nếu có.

"Trong buổi vận hành thử nghiệm, khoảng 250 cử tri minh họa thực hiện bỏ phiếu. Điều này giúp tạo ra áp lực, đồng thời đo đếm được khả năng xử lý, ứng phó của Tổ bầu cử, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để ngày bầu cử chính thức diễn ra thành công" - ông Nguyễn Trường Sơn giải thích.

Khoảng 250 cử tri tham gia buổi vận hành thử nghiệm bầu cử tại phường Diên Hồng, TP HCM. Ảnh: LÊ VĨNH

Ông Hoàng Kỳ Trọng, cử tri phường Diên Hồng, cảm nhận buổi vận hành thử nghiệm diễn ra trơn tru với kịch bản rõ ràng. Ông tin tưởng qua buổi vận hành thử nghiệm này, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của phường và sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của cử tri, cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, tại phường Bàn Cờ đã diễn ra buổi tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM, đơn vị bầu cử số 14.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của 5 ứng cử viên, cử tri phường Bàn Cờ đánh giá họ đều có trình độ, năng lực, nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, chương trình hành động thể hiện rõ quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của đất nước và TP HCM.

Cử tri cũng đề cập vấn đề thiết thực về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đô thị, đạo đức xã hội... Qua đó, họ mong muốn người được bầu mang tiếng nói xuất phát từ cơ sở, phát huy trí tuệ, tâm huyết của đại biểu dân cử.

Các ứng cử viên trân trọng tiếp thu ý kiến, đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP HCM, họ sẽ thực hiện nội dung đề ra trong chương trình hành động cũng như những cam kết trước cử tri.

UBND TP HCM vừa ban hành các quyết định về việc kiện toàn Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn. Theo đó, thành phố có 13 ban, tương ứng 13 đơn vị bầu cử. Mỗi ban có 17 thành viên và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.



