Thời sự Chính trị

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn

Ngọc Giang

(NLĐO)- Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn, trình bày chương trình hành động

Sáng 9-3, tại hội trường UBND xã Xuân Sơn (TPHCM), ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5 và ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 12 đã có buổi tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND xã Xuân Sơn, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã Hòa Hội và xã Bàu Lâm, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia theo dõi, đóng góp ý kiến.

- Ảnh 1.

Giới thiệu các ứng cử viên với cử tri xã Xuân Sơn và các địa phương dự trực tuyến

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5 gồm: Bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu sẽ nỗ lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật; giám sát việc thực thi chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh.

- Ảnh 2.

Ứng cử viên Dương Minh Tuấn trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 12 gồm: Ông Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm; ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ông Lý Đức Thịnh, người nuôi trồng thủy sản tại xã Long Sơn và ông Đào Quốc Trung, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM cũng trình bày chương trình hành động, khẳng định sẽ phát huy trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, thường xuyên tiếp xúc cử tri và kịp thời phản ánh các vấn đề người dân quan tâm đến cơ quan chức năng.

- Ảnh 3.

Ứng cử viên Võ Ngọc Thanh Trúc trình bày chương trình hành động

Cử tri xã Xuân Sơn đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, trong đó đề nghị người ứng cử quan tâm hơn đến việc hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách dành cho người cao tuổi; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ tại bộ phận hành chính công.

Về hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị sớm triển khai tuyến đường 991, tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đề nghị quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

- Ảnh 4.

Ứng cử viên Phan Khắc Duy trình bày chương trình hành động

Tin liên quan

Biển động, ứng cử viên đại biểu HĐND Gia Lai tiếp xúc cử tri trực tuyến với xã đảo

Biển động, ứng cử viên đại biểu HĐND Gia Lai tiếp xúc cử tri trực tuyến với xã đảo

(NLĐO) - Biển động khiến việc ra đảo gặp khó khăn, buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai với cử tri xã Nhơn Châu được tổ chức trực tuyến.

Cử tri ở TPHCM gây chú ý khi đề cập giá xăng dầu, giá gas đang leo thang

(NLĐO) - Cử tri đã gây chú ý tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Thới An (TPHCM) khi đề cập giá xăng dầu, giá gas đang tăng chóng mặt

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Sáng 9-3, công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

