Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Trương Thị Bích Hạnh: Ưu tiên chính sách an sinh xã hội hợp lòng dân

Sáng 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khánh (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng, giải pháp nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu. Không khí buổi tiếp xúc diễn ra dân chủ, công khai, thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử sắp tới.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tân Khánh

Nêu rõ chương trình hành động, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (ứng cử ĐBQH) cho biết là đại biểu công tác ở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bà có điều kiện thường xuyên tiếp cận, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của nhân dân, cử tri để tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trong đó, bà đặc biệt nhấn mạnh đến việc quan tâm rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội phù hợp thực tiễn, hợp lòng dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh ứng cử ĐBQH

"Đối với người cao tuổi, đó là chính sách chăm sóc y tế, sức khỏe trong bối cảnh Việt Nam sắp bước sang giai đoạn già hóa dân số. Đối với công nhân lao động, thanh niên là chính sách về phát triển kinh tế tư nhân để đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, chính sách về nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội để công nhân lao động an tâm làm việc, an cư lạc nghiệp"- ứng cử viên Trương Thị Bích Hạnh nói.



Trong khi đó, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM (Ứng cử ĐBQH) khẳng định, sẽ tập trung cao độ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. "Xây dựng TPHCM không ma túy không chỉ là khẩu hiệu mà phải là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội" - Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cam kết.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ứng cử ĐBQH

Cùng với việc quyết liệt tấn công, trấn áp các đường dây, tụ điểm phức tạp, ông cũng cho rằng cần đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, quản lý chặt địa bàn, chăm lo công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác phòng, chống tội phạm.

Cử tri kỳ vọng vào các chương trình hành động và cam kết của các ứng viên đại biểu ĐBQH và HĐND TPHCM

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (ứng cử ĐB HĐND TPHCM) cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò đại biểu HĐND và đóng góp trách nhiệm với 6 ưu tiên trọng tâm về phát triển giáo dục thành phố.

Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại. Gắn quy hoạch giáo dục với quy hoạch đô thị, bảo đảm đủ quỹ đất và cơ sở vật chất cho trường học tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu dân cư đông lao động; từng bước hình thành mạng lưới trường học thông minh, trường học hạnh phúc...

Ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương; bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM. Ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; ông Đậu Đức Cường, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân; bà Trần Ngọc Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Khánh; bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hiệp.







