Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục

GIANG NAM

(NLĐO) - Cử tri các phường An Hội Đông, An Hội Tây và Thông Tây Hội đặc biệt quan tâm đến giáo dục, từ trường lớp đến cơ hội học tập cho con em lao động nhập cư

Sáng 5-3, tại phường An Hội Đông (TPHCM), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến người dân. Hội nghị được kết nối trực tuyến với cử tri các phường An Hội Tây và Thông Tây Hội.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 9 gồm: bà Lê Thụy Mỵ Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Triệu Lệ Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; ông Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Trần Hoàng Ngân – Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 27 gồm: ông Sương Thái Hòa, ông Nguyễn Mai Chí Nghĩa, bà Đào Thị My Thư, ông Phạm Văn Triêm và ông Đào Xuân Trực.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết nếu trúng cử sẽ lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục - Ảnh 2.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá 16

Đáng chú ý, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục, từ cơ sở vật chất trường lớp đến chính sách bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh.

Cử tri Nguyễn Thị Thắng (phường Thông Tây Hội) đề nghị bảo đảm quyền học tập của con em lao động nhập cư tương đương với học sinh có hộ khẩu thường trú. Theo bà Thắng, nhiều khu vực trên địa bàn đang thiếu trường lớp, sĩ số học sinh đông, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh.

Cùng mối quan tâm này, cử tri Nguyễn Thị Vân (phường An Hội Tây) cho biết số lượng học sinh nhập cư trên địa bàn khá lớn, vì vậy cần đầu tư thêm trường lớp khang trang, mở rộng không gian học tập và sân chơi cho học sinh. Bà cũng mong muốn các đại biểu quan tâm hơn đến chất lượng bữa ăn bán trú, hoạt động ngoại khóa và môi trường học tập của học sinh.

Đặt câu hỏi trực tiếp với bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cử tri Đặng Văn Khoán (phường An Hội Tây) đề nghị ứng cử viên cho biết chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện tình trạng thiếu trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, từ bậc mầm non đến THPT.

Theo cử tri Triệu Viết Tạo (phường An Hội Đông), trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, giáo dục cần được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. "Chỉ khi đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và đào tạo thì mới tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển đất nước bền vững" – ông Tạo bày tỏ.

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục - Ảnh 3.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá 16

Trao đổi với cử tri, bà Lê Thụy Mỵ Châu cho biết nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chính sách về giáo dục – đào tạo, xây dựng hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em, học sinh và đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, bà cam kết lắng nghe, tổng hợp và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri, nhất là các vấn đề liên quan giáo dục và an sinh xã hội.

Bên cạnh giáo dục, cử tri cũng nêu nhiều vấn đề dân sinh khác như tình trạng hàng giả, hàng nhái; lừa đảo qua mạng; khó khăn của tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ; hạ tầng giao thông, ngập nước và không gian công cộng tại địa phương.

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục - Ảnh 4.

Cử tri Mạnh Văn Hợp (phường An Hội Đông)

Cử tri Mạnh Văn Hợp (phường An Hội Đông) đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dịch vụ công trực tuyến hiện đại, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

Trong khi đó, cử tri Chung Thị Thanh Việt (phường Thông Tây Hội) bày tỏ lo ngại trước tình trạng lừa đảo qua mạng và qua điện thoại ngày càng tinh vi, đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp mạnh để bảo vệ người dân trước tội phạm công nghệ cao.

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục - Ảnh 5.

Ông Trần Hoàng Ngân, Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới, ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá 16

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục - Ảnh 6.

Bà Đào Thị My Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội, ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khoá 11

Nhiều cử tri cũng kiến nghị quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng tại địa phương như mở rộng đường Phan Huy Ích, giải quyết tình trạng ngập nước, mở rộng hẻm và tăng thêm không gian công cộng phục vụ người dân.

