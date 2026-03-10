Cử tri quan tâm định hướng đầu tư của Petrovietnam tại TPHCM

Chiều 10-3, tại phường Rạch Dừa, hơn 300 cử tri đã tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình được trực tiếp tới điểm cầu của cử tri phường Phước Thắng.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử này gồm: ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại phường Rạch Dừa

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI tại khu vực này gồm: bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Lê Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Lê Đình Thắng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến, tập trung vào các vấn đề thiết thực như: quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chăm sóc y tế cho người cao tuổi... và mong muốn các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết.

Một số cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi với người dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Các cử tri rất hài lòng, đánh giá tốt về chất lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các tổ chức, đoàn thể, trong đó có hội phụ nữ, nhằm góp phần chăm lo đời sống và nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến quan tâm đến định hướng, kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Petrovietnam, kỳ vọng các dự án mới sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Ứng cử viên Lê Khánh Hải vì bận công việc nên đã ủy quyền để đọc chương trình hành động, trong đó ông cam kết nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, ông sẽ tích cực tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật phục vụ mục tiêu phát triển TPHCM trong giai đoạn mở rộng không gian phát triển, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ứng cử viên Nguyễn Kim Loan cho biết việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là cơ hội để cống hiến cho đất nước và nhân dân. Xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, bà cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, nói đi đôi với làm, tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm; nghiên cứu kỹ các dự án luật, tích cực tham gia xây dựng pháp luật và phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, tham gia góp ý và hoàn thiện các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như y tế, nhà ở xã hội, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Ứng cử viên Lê Ngọc Sơn cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, bám sát đặc thù địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là không gian phát triển mở rộng của TPHCM, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý để các dự án công nghiệp - năng lượng, logistics phát triển, tạo thêm việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, ông cam kết tăng cường giám sát việc triển khai quy hoạch, hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân; đồng thời quan tâm các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người khó khăn và ứng dụng công nghệ để lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến cử tri.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết sẽ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển văn hóa - thể thao TPHCM theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trọng tâm là tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực xã hội; chú trọng đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, bà sẽ quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho thanh niên, thiếu nhi; đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Trung cam kết thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển đất nước; quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Ứng cử viên Hà Thị Việt Bắc tập trung quan tâm sâu hơn đến các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế thông qua việc kiến nghị, giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quan tâm đến người cao tuổi và trẻ em; đồng thời tích cực phối hợp với các ngành, các cấp để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp tại cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Ứng cử viên Hoàng Thị Lê Dung tập trung tăng cường gắn bó, mật thiết với cử tri và nâng cao hiệu quả giám sát, phản ánh ý kiến của người dân. Thông qua việc thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, bà sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông tin kết quả đến người dân.

Ứng cử viên Võ Văn Dũng tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm. Trước hết là tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về chuyển đổi số và cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả. Bên cạnh đó, bám sát thực tiễn, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của người dân để đề xuất các giải pháp thiết thực liên quan đến quy hoạch hạ tầng đô thị, đất đai và các vấn đề dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cử tri.

Ứng cử viên Trần Mạnh Đức cho biết sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm. Trước hết là phát huy vai trò cầu nối giữa người dân và chính quyền, kịp thời tiếp nhận, phản ánh và kiến nghị các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Bên cạnh đó, đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển TPHCM, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Lê Đình Thắng cho biết ngoài nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Ông cho biết sẽ tập trung thúc đẩy phát triển doanh nghiệp gắn với tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho thành phố; đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ xanh, sạch nhằm hướng tới phát triển bền vững. Bên cạnh đó, ông cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân; phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc đến cơ quan chức năng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông mong muốn góp phần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung.