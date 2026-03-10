Cử tri quan tâm định hướng đầu tư của Petrovietnam tại TPHCM

(NLĐO)- Cử tri 2 phường Rạch Dừa và Phước Thắng, TPHCM đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm cũng như chương trình hành động của những người ứng cử
Chiều 10-3, tại phường Rạch Dừa, hơn 300 cử tri đã tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình được trực tiếp tới điểm cầu của cử tri phường Phước Thắng.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử này gồm: ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI tại khu vực này gồm: bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Lê Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Lê Đình Thắng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.
Tại hội nghị, nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến, tập trung vào các vấn đề thiết thực như: quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chăm sóc y tế cho người cao tuổi... và mong muốn các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết.
Một số cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi với người dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các tổ chức, đoàn thể, trong đó có hội phụ nữ, nhằm góp phần chăm lo đời sống và nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Đáng chú ý, nhiều ý kiến quan tâm đến định hướng, kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Petrovietnam, kỳ vọng các dự án mới sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Ứng cử viên Lê Khánh Hải vì bận công việc nên đã ủy quyền để đọc chương trình hành động, trong đó ông cam kết nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, ông sẽ tích cực tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật phục vụ mục tiêu phát triển TPHCM trong giai đoạn mở rộng không gian phát triển, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Trả lời ý kiến cử tri về định hướng phát triển tại TPHCM, ông Lê Ngọc Sơn khẳng định thời gian tới, Petrovietnam sẽ triển khai một số dự án trên địa bàn và cam kết đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp hỗ trợ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Ông Sơn cho biết Petrovietnam cũng chú trọng tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm các dự án triển khai hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển lâu dài.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)