Cử tri TPHCM đề xuất nghiên cứu dừng sân golf 111 ha để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 16.

Quang cảnh hội nghị

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các ứng cử viên: ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; bà Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận.

5 ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường Cầu Kiệu

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các phường: Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất, trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trình bày chương trình hành động trước cử tri



Ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, trình bày chương trình hành động trước cử tri



Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, trình bày chương trình hành động trước cử tri



Bà Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận, trình bày chương trình hành động trước cử tri

Cần mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi nghe thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang và chương trình hành động của 5 ứng cử viên, cử tri phường Cầu Kiệu đánh giá cao 5 ứng cử viên; tất cả đều rất xứng đáng cho vai trò đại biểu HĐND TPHCM; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cũng như ý kiến của mình về vấn đề đô thị, y tế, an ninh trật tự.

Cử tri Nguyễn Đại Lương kiến nghị đánh giá hiệu quả sân golf gần sân bay Tân Sơn Nhất

Cử tri Nguyễn Đại Lương cho rằng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó riêng sân golf rộng khoảng 111 ha, nhiều năm qua thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Trong bối cảnh nhu cầu khai thác sân bay ngày càng lớn, cử tri đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất của khu sân golf so với nhu cầu phát triển hạ tầng hàng không, từ đó xem xét phương án chấm dứt hoạt động sân golf để phục vụ mở rộng sân bay Tân Sơn, nhất là khi dự án sân bay Long Thành vẫn đang trong quá trình triển khai.



Cử tri phường Cầu Kiệu nêu ý kiến tại hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị thành phố quan tâm phát huy hiệu quả hệ thống y tế cơ sở nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Theo cử tri, nhiều bệnh thông thường có thể khám, điều trị tại trung tâm y tế phường nhưng hiện chưa được khai thác hiệu quả.

Vì vậy, thành phố cần có giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở như tăng cường luân phiên bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ; đẩy mạnh truyền thông, tư vấn sức khỏe; mời các chuyên gia, bác sĩ uy tín tham gia sinh hoạt chuyên đề để thu hút người dân khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Thảo quan tâm đến vấn đề chỉnh trang đô thị

Cử tri Nguyễn Thị Thu Thảo cho rằng để phát triển bền vững, TPHCM cần đặc biệt quan tâm đến hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị. Hiện nay, mỗi khi mưa lớn, nhiều khu vực thường xảy ra ngập nước và ùn tắc, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri đề nghị thành phố có giải pháp căn cơ cải thiện hạ tầng, đồng thời nghiên cứu mở rộng, nâng cấp các tuyến đường để đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt là ô tô cá nhân.

Đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND TPHCM sẽ giữ đúng cam kết với cử tri, thường xuyên gần gũi, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời phát huy vai trò đại diện, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, hiện đại.



"Nói được phải làm được" Thay mặt tổ đại biểu, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông Lê Hoàng Hà thay mặt tổ đại biểu, tiếp thu ý kiến cử tri Đối với vấn đề sân bay Tân Sơn Nhất, ông cho biết các ý kiến đều hướng đến mục tiêu làm sao phát huy hiệu quả nhất hạ tầng hiện có để phục vụ phát triển thành phố. Về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông ghi nhận những góp ý của cử tri và cho rằng đây là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Ông Lê Hoàng Hà cũng bày tỏ tâm đắc trước tinh thần trách nhiệm trong các ý kiến của cử tri, khi đều đặt niềm tin và kỳ vọng vào vai trò của đại biểu dân cử, "nói được phải làm được".



