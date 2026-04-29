Cử tri TPHCM quan ngại thực phẩm bẩn

Chiều 29-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM – đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường Thới An, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông và Tân Thới Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm giả còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM – đơn vị bầu cử số 10. Ảnh: VĂN MINH

Cử tri Cao Xuân Toán (phường Thới An) dẫn chứng một số vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học thời gian gần đây, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, siết chặt thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là bếp ăn tập thể và trường học.

Cử tri cho rằng vẫn còn tình trạng một số cá nhân, tổ chức vì lợi nhuận mà bất chấp quy định, gây nguy hại cho cộng đồng.

Cử tri Cao Xuân Toán (phường Thới An) kiến nghị một số vấn đề. Ảnh: VĂN MINH

Do đó, đề nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng tăng chế tài xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Đồng thời, cần có cơ chế tiếp nhận, bảo vệ và xử lý hiệu quả thông tin do người dân cung cấp liên quan đến thực phẩm bẩn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Bên cạnh đó, cử tri Bùi Thị Thúy Hằng (phường Tân Thới Hiệp) kiến nghị thành phố sớm rà soát, xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả trụ sở, nhà đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí, xuống cấp.

Cử tri Nguyễn Văn Mười (phường Trung Mỹ Tây) mong muốn các ĐBQH tiếp tục gần dân, lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội. Đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quản lý đô thị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TPHCM, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.