Thời sự Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang

Như Quỳnh - TTXVN

NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri, tặng quà các gia đình chính sách tại Tuyên Quang.

Ngày 29-4, tại phường Hà Giang 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang với cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 122 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang và cử tri các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới. 

Trong không khí dân chủ, cử tri tỉnh Tuyên Quang đồng tình và đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất trên nhiều lĩnh vực.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có chính sách đặc thù, hỗ trợ người dân sinh sống tại khu vực biên giới như hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, tạo sinh kế nhằm nâng cao đời sống, giúp bà con yên tâm sinh sống ở vùng biên. Nâng mức phụ cấp đối với các chức danh trưởng, phó các phòng nghiệp vụ cấp xã bởi hiện nay mức phụ cấp cho các chức danh này thấp, trong khi trách nhiệm và khối lượng công việc nhiều. Ưu tiên nguồn lực để đầu tư các tuyến đường liên xã ở vùng cao bởi hiện nay, sau nhiều năm đưa vào khai thác, các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri tỉnh Tuyên Quang. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân.

Tỉnh cần tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền hiệu quả; ưu tiên phát triển hạ tầng, nhất là giao thông vùng sâu, vùng xa. Triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tập trung nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân tốt hơn. Yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao tặng hơn 200 suất quà tới các gia đình chính sách và công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5). 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" ở Quảng Trị

Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" được tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri, tặng quà công nhân lao động Hải Phòng

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh hưng nhấn mạnh TP Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú để vận động bầu cử

ban Tuyên giáo ủy ban thường vụ quốc hội tiếp xúc cử tri gia đình chính sách Bộ Chính trị Ủy viên Bộ Chính trị trịnh văn quyết Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết
