HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cử tri TPHCM mong muốn quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ

Chí Nguyên

(NLĐO) - Cử tri xã Hiệp Phước, TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, nhất là về quy hoạch, giải quyết khó khăn tại các dự án hạ tầng, tái định cư...

Chiều 6-3, tại UBND xã Hiệp Phước, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 7 và ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 20 đã có buổi tiếp xúc với cử tri địa phương.

Cử tri xã Hiệp Phước gửi gắm kỳ vọng về quy hoạch và hạ tầng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.


Cử tri xã Hiệp Phước đóng góp ý kiến

Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề quy hoạch tổng thể xã Hiệp Phước trong giai đoạn mới. Cử tri Phùng Ngọc Điệp cho rằng sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Hiệp Phước có không gian phát triển rộng lớn và người dân  cần một định hướng quy hoạch rõ ràng để yên tâm đầu tư, làm ăn.

Cử tri cũng kiến nghị triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ; có biện pháp thúc đẩy hoàn thành các công trình còn dang dở, như tuyến đường nối Phạm Hùng – rạch Cây Khô hay dự án chống ngập trên đường Nguyễn Bình.

Một nội dung khác được cử tri quan tâm là một số dự án tái định cư còn tồn đọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đáng chú ý, cử tri gửi gắm đến ứng cử viên Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, đại diện chủ đầu tư khu tái định cư 29 ha tại ấp 3 - mong muốn dự án sớm được tháo gỡ vướng mắc để triển khai đúng tiến độ.

Cử tri xã Hiệp Phước gửi gắm kỳ vọng về quy hoạch và hạ tầng - Ảnh 2.

Cử tri Trần Phi Hùng (ấp 7, xã Hiệp Phước) góp ý đến các ứng cử viên.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM, ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển tải đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri xã Hiệp Phước gửi gắm kỳ vọng về quy hoạch và hạ tầng - Ảnh 3.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - nêu cam kết hành động.

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng chính là “động lực và đột phá” để phát triển khu vực Nhà Bè - Hiệp Phước. Thời gian qua, địa phương đã tập trung nguồn lực đầu tư công để tháo gỡ các dự án giao thông chuyển tiếp như cầu Long Kiểng, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa, cầu Cây Khô; phát triển hạ tầng dân sinh; chuẩn bị các dự án mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới như đường 15B, đường Phạm Hùng nối dài hay cầu Bình Phước.

“Dù trúng cử hay không, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện các cam kết theo chương trình hành động, phối hợp với địa phương thúc đẩy phát triển hạ tầng, đóng góp vào sự phát triển của vùng đất Nhà Bè - Hiệp Phước” - các ứng cử viên khẳng định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 7 gồm: ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; ông Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học, giảng viên cao cấp Trường ĐH Tài chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI thuộc đơn vị bầu cử số 20 gồm: ông Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Cần Giờ; bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; ông Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM.


Tin liên quan

TPHCM chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

TPHCM chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

(NLĐO) - Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TPHCM diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ; chưa phát sinh những điểm nóng hay vụ việc phức tạp

Trực 24/24 giờ đảm bảo thông suốt phần mềm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

(NLĐO) - Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng QH và Tập đoàn Viettel túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bầu cử trong sử dụng phần mềm

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng

(NLĐO) - Việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất ngày 6-3; phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10-3 để bảo đảm cuộc bầu cử

bầu cử đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hiệp Phước HĐND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo