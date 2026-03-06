Cử tri TPHCM mong muốn quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ

Chiều 6-3, tại UBND xã Hiệp Phước, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 7 và ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 20 đã có buổi tiếp xúc với cử tri địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.





Cử tri xã Hiệp Phước đóng góp ý kiến

Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề quy hoạch tổng thể xã Hiệp Phước trong giai đoạn mới. Cử tri Phùng Ngọc Điệp cho rằng sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Hiệp Phước có không gian phát triển rộng lớn và người dân cần một định hướng quy hoạch rõ ràng để yên tâm đầu tư, làm ăn.

Cử tri cũng kiến nghị triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ; có biện pháp thúc đẩy hoàn thành các công trình còn dang dở, như tuyến đường nối Phạm Hùng – rạch Cây Khô hay dự án chống ngập trên đường Nguyễn Bình.

Một nội dung khác được cử tri quan tâm là một số dự án tái định cư còn tồn đọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đáng chú ý, cử tri gửi gắm đến ứng cử viên Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, đại diện chủ đầu tư khu tái định cư 29 ha tại ấp 3 - mong muốn dự án sớm được tháo gỡ vướng mắc để triển khai đúng tiến độ.

Cử tri Trần Phi Hùng (ấp 7, xã Hiệp Phước) góp ý đến các ứng cử viên.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM, ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển tải đến các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - nêu cam kết hành động.

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng chính là “động lực và đột phá” để phát triển khu vực Nhà Bè - Hiệp Phước. Thời gian qua, địa phương đã tập trung nguồn lực đầu tư công để tháo gỡ các dự án giao thông chuyển tiếp như cầu Long Kiểng, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa, cầu Cây Khô; phát triển hạ tầng dân sinh; chuẩn bị các dự án mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới như đường 15B, đường Phạm Hùng nối dài hay cầu Bình Phước.

“Dù trúng cử hay không, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện các cam kết theo chương trình hành động, phối hợp với địa phương thúc đẩy phát triển hạ tầng, đóng góp vào sự phát triển của vùng đất Nhà Bè - Hiệp Phước” - các ứng cử viên khẳng định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 7 gồm: ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; ông Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học, giảng viên cao cấp Trường ĐH Tài chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI thuộc đơn vị bầu cử số 20 gồm: ông Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Cần Giờ; bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; ông Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM.



