TPHCM chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo Thành phố tổ chức giao ban báo chí.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã cung cấp thông tin về tình hình chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TPHCM

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy ban bầu cử TPHCM đã thông qua nhiều phương án dự phòng cho ngày bầu cử. Trong đó, có phương án về phòng, chống dịch bệnh; phương án về phòng, chống thiên tai và ứng phó các sự cố; phương án về cung cấp điện và phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các phương án sẽ được triển khai đến các sở, ngành và Ủy ban bầu cử cùng UBND cấp xã để triển khai trong thời gian tới. Qua đó, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử của TPHCM diễn ra thành công tốt đẹp.

"Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TPHCM diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ, chưa phát sinh những điểm nóng, chưa phát sinh những vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, TPHCM không chủ quan, các tiểu ban giúp việc vẫn đang thường xuyên rà soát công việc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoặc rút kinh nghiệm những việc đã xảy ra" - ông Nguyễn Tấn Phong thông tin.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM (Thành viên Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc Ủy ban bầu cử Thành phố) cũng cung cấp thông tin công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử. Theo đó, đây là nội dung quan trọng, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM rất quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và của Ủy ban bầu cử Thành phố.

Đại tá Nguyễn Hải Phước cho biết nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử, Công an TPHCM đã chủ động rà soát các diện đối tượng để theo dõi, quản lý

Ngày 15-12-2025, Công an TPHCM đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Đến ngày 16-3-2026 sẽ kết thúc đợt cao điểm này.

Công an TPHCM thành lập nhiều tổ công tác nhằm tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của công an các địa phương. Qua đó, ghi nhận công an các địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử, các khu vực bỏ phiếu, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác dự báo tình hình, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

Theo đại tá Nguyễn Hải Phước, Công an TPHCM cũng chủ động rà soát các diện đối tượng để theo dõi, quản lý. Qua đó, đảm bảo được công tác an ninh, trật tự trong ngày bầu cử.

"Đến thời điểm hiện nay, Công an TPHCM đã chủ động tất cả các công tác và sẵn sàng để phục vụ tốt cho ngày bầu cử sắp tới. Công an Thành phố chưa ghi nhận những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo trật tự" - Đại tá Nguyễn Hải Phước khẳng định.