Bạn đọc

Của cho không bằng cách cho

Minh Trí- Thanh Hằng

(NLĐO)-Sự giúp đỡ chỉ trọn vẹn khi đi kèm với ứng xử tinh tế. Món quà không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở cách giữ gìn lòng tự trọng cho người nhận

Những ngày đầu năm học mới, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp màn hình lễ khai giảng tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Trên đó hiện rõ danh sách dài "học sinh khó khăn" với tên tuổi, lớp học và cả những ghi chú chi tiết về hoàn cảnh gia đình. Bức ảnh nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận, kéo theo hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Từ lâu, việc gây quỹ khuyến học, kêu gọi doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp. Những suất học bổng, phần quà chính là sự động viên tinh thần, tiếp sức cho các em đến trường. Thế nhưng, đôi khi giá trị nhân văn ấy lại bị giảm sút, chỉ vì cách trao tặng thiếu tinh tế.

Một số ý kiến cho rằng công khai tên tuổi, địa chỉ là minh bạch. Nhưng minh bạch không có nghĩa là "phơi bày" đời tư của trẻ em trên màn hình lớn giữa sân trường. Mỗi học sinh nhận hỗ trợ đều có quyền giữ lại phần riêng tư và lòng tự trọng. Liệu có ai thấu được nỗi chạnh lòng của một em nhỏ khi bị công khai trước hàng trăm ánh mắt rằng "bố mẹ đã ly hôn, hiện sống cùng bà"?

Không ít người bày tỏ bức xúc, nhắc lại ký ức thời đi học: bị xướng tên dưới cờ vì vi phạm, bị nêu gương trước tập thể… Những trải nghiệm ấy trở thành "vết hằn" suốt tuổi thơ. Huống hồ, trong trường hợp này, các em chẳng hề mắc lỗi, chỉ là rơi vào hoàn cảnh éo le mà bản thân không thể lựa chọn.

Giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy cách sống tử tế, biết trân trọng nhân phẩm của người khác. Chúng ta vẫn dạy trẻ phải biết yêu thương, tôn trọng, nhưng đôi khi chính người lớn lại quên tôn trọng các em. "Của cho không bằng cách cho", sự hỗ trợ nếu được trao bằng tấm lòng thầm lặng, tế nhị sẽ nhân lên giá trị gấp nhiều lần. Bởi đôi khi, chính cách cho mới là món quà quý giá nhất.

