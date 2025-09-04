Livestream nhảy lầu: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Livestream nhảy lầu: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Bài và ảnh minh họa AI: Huỳnh Hiếu

(NLĐO)- Livestream nhảy lầu của TikToker Anh Thư là cú sốc đau xót nhưng là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý và những lỗ hổng trong quản lý nội dung trực tuyến.

Đêm 2-9 rạng sáng 3-9, cộng đồng mạng chấn động khi TikToker Anh Thư (MiuYeeu) phát trực tiếp khoảnh khắc tự tử. Hình ảnh cô run rẩy bước qua lan can rồi buông bỏ tất cả khiến nhiều người sốc nặng, ám ảnh.

Đây không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý của giới trẻ, trách nhiệm xã hội và lỗ hổng pháp lý trong quản lý livestream trên mạng xã hội.

Áp lực từ thế giới ảo

Đằng sau ánh hào quang của Tiktoker là áp lực khổng lồ: liên tục sáng tạo nội dung, giữ vững hình ảnh, đối diện bình luận tiêu cực. Họ chịu nhiều kỳ vọng, sự soi xét khắc nghiệt nhưng lại thiếu sự hỗ trợ tâm lý nên dễ rơi vào trầm cảm, cô đơn. Sự mâu thuẫn giữa mong muốn sống thật và việc phải giữ hình ảnh hoàn hảo là gánh nặng tinh thần lớn. Tự tử không xuất hiện từ một phút bốc đồng, mà từ quá trình tích tụ cảm xúc tiêu cực. Và vì thiếu sự lắng nghe, sự hỗ trợ đã khiến thảm kịch xảy ra.

Livestream nhảy lầu: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội - Ảnh 1.

Minh họa AI

Sau sự việc, gia đình nạn nhân phải chịu tổn thương sâu sắc khi bi kịch riêng tư lan truyền công khai. Người xem trực tiếp trở thành nhân chứng bất đắc dĩ, bị sốc tâm lý, có thể ám ảnh lâu dài. Nhất là thanh thiếu niên dễ bị ám ảnh, tò mò xem lại, hoặc coi đây là cách giải thoát. Đặc biệt, sự việc làm lộ rõ khoảng trống nguy hiểm trong việc quản lý nội dung livestream.

Cần bịt lỗ hổng pháp lý

TikTok không thể chỉ coi mình là công cụ trung gian. Với sức lan tỏa lớn, nền tảng phải chịu trách nhiệm đạo đức và pháp lý. Hiện nay, kiểm duyệt livestream còn hạn chế, thiếu cơ chế ngăn chặn khẩn cấp khi có hành vi nguy hiểm. Đây là lỗ hổng mà TikTok và các nền tảng phải khẩn trương khắc phục.

Thực tế, quy định hiện hành chủ yếu mang tính hậu kiểm, khó xử lý kịp thời với livestream. Pháp luật chưa quy định rõ trách nhiệm của nền tảng, cơ chế chặn phát trực tiếp, hay nghĩa vụ phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tự tử. Điều này khiến việc xử lý còn nhiều khoảng trống.

Đã đến lúc xem xét, bổ sung trong Luật An ninh mạng về việc ràng buộc trách nhiệm nền tảng khi để phát tán livestream tự tử; ban hành quy định cụ thể, xử phạt nghiêm nền tảng vi phạm; có cơ chế phối hợp khẩn cấp với cơ quan chức năng.

Về phía các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Youtube, cần áp dụng ứng dụng AI phát hiện hành vi nguy hiểm, cảnh báo, khóa sóng, kết nối đường dây nóng hỗ trợ.

Về phía gia đình, xã hội, cần giáo dục kỹ năng sống, quan tâm đến dấu hiệu trầm cảm ở giới trẻ. Báo chí đưa tin có trách nhiệm, tránh lan truyền chi tiết gây kích động.

Xây dựng môi trường mạng an toàn cần sự phối hợp Nhà nước- doanh nghiệp- cộng đồng. Nhà nước tạo hành lang pháp lý, doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội, người dùng cần ý thức không chia sẻ nội dung độc hại, biết báo cáo vi phạm. Đây là chìa khóa ngăn chặn những bi kịch tương tự.

Livestream nhảy lầu của TikToker Anh Thư là cú sốc đau xót nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý, sự thiếu quan tâm, và những lỗ hổng trong quản lý nội dung trực tuyến. Muốn ngăn chặn những thảm kịch tương tự, chúng ta cần một hệ thống pháp luật đủ mạnh, một cộng đồng nhân văn và một môi trường mạng lành mạnh.

Tin liên quan

Ngăn chặn hành xử bạo lực (*): Chú trọng đến giới trẻ

Ngăn chặn hành xử bạo lực (*): Chú trọng đến giới trẻ

Nếu người trẻ có kỹ năng làm chủ cảm xúc, bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo trước mọi tình huống... thì đã giúp mình và giúp người tránh rủi ro hoặc sai lầm

Nỗi lo rối loạn tâm thần ở giới trẻ

Tại Việt Nam, có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên có các vấn đề về tâm lý, tâm thần nhưng chỉ có khoảng 20% trong số đó nhận được hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết

Công kích trên mạng xã hội, cơ quan chức năng không thể làm ngơ

(NLĐO) - Nhiều cá nhân đã cố tình tạo drama để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm mục đích bán hàng online, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội

mạng xã hội áp lực tâm lý cộng đồng mạng trách nhiệm xã hội kỹ năng sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo