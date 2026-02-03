Cửa hàng ra thông báo hết hàng, cả trăm người vẫn ngồi đợi mua vàng, bạc

Ngày 3-2, thị trường vàng trong nước ghi nhận giá tăng trở lại so với ngày hôm trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, 14 giờ cùng ngày, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 17,2 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 17,5 triệu đồng/chỉ (bán ra).

Tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu thông báo hết hàng từ rất sớm

Tuy vậy, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội đều thông báo hết hàng từ rất sớm khiến nhiều người thất vọng vì chưa thể mua được.

Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) vào trưa cùng ngày, dù tiệm đã thông báo tạm hết vàng và ngừng phát số thứ tự, song hàng trăm người dân vẫn tiếp tục đổ về, ngồi chờ với hy vọng cửa hàng phát số trở lại để mua vàng.

Hàng trăm người xếp hàng hy vọng mua được vàng, bạc

Chị Phương Lan (phường Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết dù được thông báo hết hàng nhưng vẫn quyết định ngồi chờ, với mong muốn có thể lấy số thứ tự cho ngày hôm sau. "Giá vàng hôm nay tuy đã tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 19 triệu đồng/chỉ trước đó, nên tôi muốn mua thêm" - chị Lan chia sẻ.

Không chỉ vàng, bạc cũng trong tình trạng khan hiếm dù vừa trải qua giai đoạn giảm giá mạnh. Tại Phú Quý, việc phát số mua bạc được thực hiện từ 22 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Khách hàng muốn mua bạc phải xếp hàng từ tối để có số giao dịch vào ngày hôm sau.

Theo tìm hiểu, mỗi ngày cửa hàng Phú Quý trên phố Cầu Giấy chỉ phát khoảng 300 số, mỗi khách hàng được mua tối đa khoảng 1 kg bạc tùy thời điểm. Nhiều người không có số thứ tự buộc phải quay về.

Hiện, nguồn cung bạc tiếp tục khan hiếm, khiến phần lớn giao dịch được thực hiện thông qua hợp đồng giấy, khách hàng phải chờ từ 4–6 tháng mới nhận được bạc vật chất.

Phú Quý thông báo hết vàng, bạc