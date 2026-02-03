HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cửa hàng ra thông báo hết hàng, cả trăm người vẫn ngồi đợi mua vàng, bạc

Tin, ảnh: Lê Thúy

(NLĐO) - Hàng trăm người dân ngồi chờ với hy vọng mua được vàng, bạc dù nhiều tiệm thông báo hết hàng từ rất sớm.

Ngày 3-2, thị trường vàng trong nước ghi nhận giá tăng trở lại so với ngày hôm trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, 14 giờ cùng ngày, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 17,2 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 17,5 triệu đồng/chỉ (bán ra).

- Ảnh 1.

Tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu thông báo hết hàng từ rất sớm

Tuy vậy, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội đều thông báo hết hàng từ rất sớm khiến nhiều người thất vọng vì chưa thể mua được. 

Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) vào trưa cùng ngày, dù tiệm đã thông báo tạm hết vàng và ngừng phát số thứ tự, song hàng trăm người dân vẫn tiếp tục đổ về, ngồi chờ với hy vọng cửa hàng phát số trở lại để mua vàng.

Hàng trăm người xếp hàng hy vọng mua được vàng, bạc

Chị Phương Lan (phường Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết dù được thông báo hết hàng nhưng vẫn quyết định ngồi chờ, với mong muốn có thể lấy số thứ tự cho ngày hôm sau. "Giá vàng hôm nay tuy đã tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 19 triệu đồng/chỉ trước đó, nên tôi muốn mua thêm" - chị Lan chia sẻ.

Không chỉ vàng, bạc cũng trong tình trạng khan hiếm dù vừa trải qua giai đoạn giảm giá mạnh. Tại Phú Quý, việc phát số mua bạc được thực hiện từ 22 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Khách hàng muốn mua bạc phải xếp hàng từ tối để có số giao dịch vào ngày hôm sau.

Theo tìm hiểu, mỗi ngày cửa hàng Phú Quý trên phố Cầu Giấy chỉ phát khoảng 300 số, mỗi khách hàng được mua tối đa khoảng 1 kg bạc tùy thời điểm. Nhiều người không có số thứ tự buộc phải quay về.

Hiện, nguồn cung bạc tiếp tục khan hiếm, khiến phần lớn giao dịch được thực hiện thông qua hợp đồng giấy, khách hàng phải chờ từ 4–6 tháng mới nhận được bạc vật chất.

- Ảnh 2.

Phú Quý thông báo hết vàng, bạc

- Ảnh 3.

Hàng trăm người dân vẫn xếp hàng ngồi đợi chờ hy vọng tiệm vàng phát số trở lại

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại sau khi "đại hạ giá"

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại sau khi "đại hạ giá"

(NLĐO) – Trong phiên giao dịch sáng nay, 3-2, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng hàng triệu đồng sau chuỗi giảm sốc những ngày qua

Giá vàng hôm nay 3-2: Tiếp tục lao xuống

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 3-2, chưa dừng đà giảm khi nhà đầu tư vẫn còn bán tháo, chứng khoán Mỹ xanh sàn, đồng USD tăng giá

Hội đồng Vàng Thế giới: Giá vàng tăng vọt, giảm sốc và diễn biến tiếp theo

(NLĐO)- Việc giá vàng giảm mạnh vừa qua không phản ánh sự đảo chiều xu hướng, bởi các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn hiện hữu cùng tâm lý đầu cơ.

giá vàng hôm nay thị trường vàng mua vàng Bảo Tín Minh Châu giá bạc hôm nay bạc Phú Quý
