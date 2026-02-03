Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại sau khi "đại hạ giá"

Sáng 3-2, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tăng mạnh trở lại.

Lúc 9 giờ 30, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào, 173,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,5 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, các sản phẩm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đồng loạt tăng giá. Hiện các mặt hàng này được giao dịch quanh mức 170 triệu đồng/lượng mua vào, 173 triệu đồng/lượng bán ra - tăng khoảng 2 triệu đồng so với sáng 2-2.

Đáng chú ý, nếu so với mức thấp nhất trong ngày hôm qua - khoảng 166 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đã bật tăng trở lại tới 7,5 triệu đồng/lượng.

Đây được xem là nhịp hồi phục rất mạnh, diễn ra sau giai đoạn giá vàng "lao dốc" hàng chục triệu đồng mỗi lượng kể từ cuối tuần trước, khiến thị trường rơi vào trạng thái biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại vào sáng nay

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ 30 ngày 3-2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.766 USD/ounce, gần như không thay đổi so với sáng qua. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, giá vàng thế giới từng có thời điểm giảm rất sâu, rơi thẳng xuống vùng 4.400 USD/ounce, giảm hàng trăm USD chỉ trong thời gian ngắn.

Sau cú rơi mạnh, lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp đã nhanh chóng xuất hiện, giúp giá vàng phục hồi trở lại. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce thiết lập trước đó, giá vàng hiện vẫn giảm khá xa.

Theo các chuyên gia, giá vàng đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đồng USD duy trì ở mức cao. Sáng nay, chỉ số USD Index đứng ở mức 97,48 điểm, tăng khoảng 1,3% so với mức đáy cuối tuần trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 150,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.



