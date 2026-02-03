Giá vàng hôm nay 3-2: Tiếp tục lao xuống

Giá vàng hôm trên thế giới giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 3-2, giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.660 USD/ounce, giảm mạnh 225 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.885 USD/ounce,.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ và tâm lý chấp nhận rủi ro quay lại, khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Đồng USD tăng giá mạnh mẽ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – vốn là tài sản định giá bằng USD và không sinh lãi. Giá dầu thô tương lai giảm mạnh, góp phần làm dịu áp lực lạm phát và giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro thông qua vàng.

Một diễn biến quan trọng khác ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vàng là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp theo, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 5-2026.

Ông Warsh được đánh giá là người ủng hộ tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, đồng thời có quan điểm thận trọng với các chính sách nới lỏng tiền tệ. Việc đề cử này được xem là tín hiệu tích cực về sự ổn định chính sách tiền tệ, giúp xoa dịu lo ngại về khả năng can thiệp chính trị vào FED.

Kết quả là đồng USD được hỗ trợ mạnh, góp phần đẩy giá vàng đi xuống khi nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng giá kéo dài.