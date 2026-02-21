HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cửa ngõ miền Tây mùng 5 Tết: Quốc lộ 1 ùn ứ, cao tốc quá tải

Tin-ảnh: Hải Đường

(NLĐO)- Chiều mùng 5 Tết, hàng ngàn phương tiện từ miền Tây đi TPHCM khiến Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc bị ùn ứ cục bộ

Chiều 21-2 (nhằm mùng 5 Tết), dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TPHCM để chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ Tết khiến giao thông trên Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc quá tải.

Ghi nhận từ đầu giờ chiều đến hơn 19 giờ 30 phút cùng ngày, tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hướng đi TPHCM, lượng phương tiện tăng đột biến.

Ùn tắc giao thông Quốc lộ 1 và cao tốc miền Tây Chiều mùng 5 Tết 2026 - Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông Quốc lộ 1 và cao tốc miền Tây Chiều mùng 5 Tết 2026 - Ảnh 2.

Hàng ngàn phương tiện từ miền Tây đi TPHCM khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 1 bị ùn ứ cục bộ

Để tránh tình trạng tê liệt trên tuyến chính, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động điều tiết, tạm thời chặn xe vào cao tốc tại một số nút giao, yêu cầu tài xế lưu thông theo các lộ trình thay thế.

Việc hạn chế phương tiện vào tuyến cao tốc trên khiến các tài xế sau khi thoát khỏi những điểm "nóng" như: Cái Bè, Cai Lậy (Đồng Tháp), cầu Bến Lức (Tây Ninh) trên Quốc lộ 1 lại vất vả tìm đường vòng để quay lại trục chính.

Tại ngã tư Đồng Tâm, áp lực giao thông trở nên căng thẳng khi nơi đây tiếp nhận cùng lúc hai luồng xe lớn: một từ hướng cầu Rạch Miễu đổ về và một từ phía Cần Thơ lên.

Để giải tỏa áp lực, lực lượng chức năng đã chặn hướng từ cầu Rạch Miễu vào tuyến cao tốc, điều tiết dòng xe rẽ phải vào Quốc lộ 1 về phía ngã ba Trung Lương.

Ùn tắc giao thông Quốc lộ 1 và cao tốc miền Tây Chiều mùng 5 Tết 2026 - Ảnh 3.

Không chỉ ô tô, lượng xe máy cũng tăng đột biến khi người dân ở miền Tây trở lại TPHCM làm việc

Một hình ảnh đáng chú ý trong chiều mùng 5 Tết là cảnh hàng dài ô tô len lỏi qua các tuyến đường nhỏ để tiếp cận nút giao Thân Cửu Nghĩa và đường dẫn Khu Công nghiệp Long Giang nhằm tìm đường vào tuyến cao tốc.

Do nhiều tài xế lạc đường, người dân địa phương tại khu vực nút giao Thân Cửu Nghĩa đã dựng các biển hướng dẫn chỉ lối vào cao tốc. Nhờ vậy, giúp dòng xe lưu thông trật tự hơn trong cảnh hỗn loạn.

Càng về tối, lượng xe máy và ô tô từ miền Tây đổ về càng dày đặc. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát cơ động đã phải túc trực 100% quân số tại các "điểm nóng" để phân luồng, nỗ lực cao nhất để giảm thiểu ùn tắc, giúp người dân di chuyển an toàn.

Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương

Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương

(NLĐO) - Sau khi đến bệnh viện, tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương cùng gia đình và bác sĩ đưa sản phụ vào phòng cấp cứu kịp thời.

Xử nghiêm tài xế lái xe khách bằng chân trên cao tốc Trung Lương-TP HCM

(NLĐO)- Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Phòng CSGT - Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm việc tài xế lái xe khách bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TP HCM.

CLIP: Nam thanh niên chạy xe máy vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương

(NLĐO) - Đa phần những người chạy xe máy vào đường cao tốc đều nêu lý do "không biết đường nên đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại"

