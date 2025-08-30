HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Sáng 30-8, ngày đầu nghỉ lễ 2-9, hàng ngàn phương tiện ken đặc tại cửa ngõ TP HCM, nhiều đoạn ùn ứ kéo dài.

Sáng 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các tuyến đường cửa ngõ TP HCM nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải.

Từ trung tâm TP HCM ra cao tốc, xe nhích từng chút một

Từ 6 giờ, dòng phương tiện nối đuôi ken đặc trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, khu vực nút giao An Phú và đoạn dẫn lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Xe cộ di chuyển chậm chạp, nhiều đoạn gần như “đứng bánh”.

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 1.

Ùn ứ trên đường Mai Chí Thọ, khu vực nút giao An Phú

Tại nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống, ô tô cá nhân, xe khách và xe container chen chúc khiến giao thông rối loạn. Hướng từ trung tâm thành phố ra cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe nhích từng mét, một số tài xế sốt ruột bước xuống đường quan sát tình hình. Dọc tuyến, xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc, ba lô du lịch cũng kẹt cứng giữa dòng ô tô.

Anh Nguyễn Văn Trí (35 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết gia đình anh đi nghỉ lễ từ sáng sớm nhưng mất hơn một giờ vẫn chưa thoát khỏi đoạn kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông. “Trẻ nhỏ ngồi sau sốt ruột khóc nhè, người lớn thì mệt mỏi, có lúc tôi nghĩ quay về cho đỡ khổ nhưng đã lỡ đặt phòng rồi nên đành chịu”, anh Trí chia sẻ.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thanh (28 tuổi, quê Bình Thuận) tranh thủ về quê thăm gia đình. “Xe máy chen giữa ô tô, nóng nực và khói bụi rất khó chịu. Tôi phải dừng lại nghỉ liên tục, nhưng vẫn cố gắng đi sớm để về kịp bữa cơm trưa với cha mẹ” - chị Thanh nói.

Đến gần 9 giờ, áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lượng xe tiếp tục dồn về khiến lực lượng chức năng phải túc trực phân luồng, song tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài, người dân bì bõm di chuyển từng chút một trong cái nắng hầm hập đầu ngày nghỉ lễ.

Hàng ngàn người vật vã rời TP HCM ngày nghỉ lễ đầu tiên

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 2.

Xe máy chen chúc rời TP HCM khu vực nút giao An Phú

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 3.

Xe cộ nối đuôi trên đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 4.

Khu vực nút giao An Phú "ngộp thở"

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 5.

Cửa ngõ cao tốc ùn ứ kéo dài sáng nay

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 7.

Xe cộ ùn ứ trên đường Lương Định Của

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 8.

Giao thông hỗn loạn trên đường Mai Chí Thọ

Cửa ngõ TP HCM “ngộp thở” ngày đầu nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 9.

Chỉ mới sáng ngày đầu nghỉ lễ, nhiều cửa ngõ TP HCM đã ùn ứ

ùn ứ kẹt xe 2-9 TP HCM kẹt xe kẹt xe cửa ngõ TP HCM
