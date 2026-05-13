Cục An toàn thực phẩm có tân Cục trưởng 45 tuổi

Ngày 13-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Minh

Ông Chu Quốc Thịnh, 45 tuổi, được đào tạo chuyên môn tiến sĩ, dược sĩ. Tháng 6-2024, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sau đó được giao quyền Cục trưởng.

Trước khi công tác tại Cục An toàn thực phẩm, ông từng là Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm và Trưởng phòng Đăng ký thuốc thuộc Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Như vậy, hiện nay Cục An toàn thực phẩm có tiến sĩ Chu Quốc Thịnh là cục trưởng và hai phó cục trưởng là bà Nguyễn Minh Hằng và ông Bùi Đức Lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết lĩnh vực an toàn thực phẩm có khối lượng công việc lớn, phức tạp. Sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, hệ thống văn bản hướng dẫn từng bước hoàn thiện; trong đó Nghị định 15/2018 được đánh giá là bước cải cách quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn bộc lộ nhiều bất cập, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi để phù hợp yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Bộ trưởng cho biết Ban Thường vụ Bộ Y tế đã thống nhất tăng cường nguồn lực, phối hợp các đơn vị để hỗ trợ Cục An toàn thực phẩm xử lý khối lượng công việc lớn thời gian tới, đồng thời đề nghị tân Cục trưởng phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, ông Chu Quốc Thịnh bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn trong bối cảnh lĩnh vực an toàn thực phẩm đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách.

Thời gian tới, Cục sẽ tập trung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối từ trung ương đến địa phương, tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm.