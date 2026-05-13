HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm có tân Cục trưởng 45 tuổi

N.Dung

(NLĐO) - Ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng đơn vị này.

Ngày 13-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

img

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Minh

Ông Chu Quốc Thịnh, 45 tuổi, được đào tạo chuyên môn tiến sĩ, dược sĩ. Tháng 6-2024, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sau đó được giao quyền Cục trưởng.

Trước khi công tác tại Cục An toàn thực phẩm, ông từng là Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm và Trưởng phòng Đăng ký thuốc thuộc Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Như vậy, hiện nay Cục An toàn thực phẩm có tiến sĩ Chu Quốc Thịnh là cục trưởng và hai phó cục trưởng là bà Nguyễn Minh Hằng và ông Bùi Đức Lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết lĩnh vực an toàn thực phẩm có khối lượng công việc lớn, phức tạp. Sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, hệ thống văn bản hướng dẫn từng bước hoàn thiện; trong đó Nghị định 15/2018 được đánh giá là bước cải cách quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn bộc lộ nhiều bất cập, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi để phù hợp yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

img

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Bộ trưởng cho biết Ban Thường vụ Bộ Y tế đã thống nhất tăng cường nguồn lực, phối hợp các đơn vị để hỗ trợ Cục An toàn thực phẩm xử lý khối lượng công việc lớn thời gian tới, đồng thời đề nghị tân Cục trưởng phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, ông Chu Quốc Thịnh bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn trong bối cảnh lĩnh vực an toàn thực phẩm đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách.

Thời gian tới, Cục sẽ tập trung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối từ trung ương đến địa phương, tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm.

Tin liên quan

Trưởng phòng một bệnh viện ở TPHCM được bổ nhiệm Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa

Trưởng phòng một bệnh viện ở TPHCM được bổ nhiệm Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa

(NLĐO)- Một trưởng phòng tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM được điều động về công tác tại tuyến cơ sở, giữ chức Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa.

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thêm lãnh đạo mới trong bối cảnh đơn vị này vừa qua xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý.

Sở Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực

(NLĐO) - Các trung tâm y tế quận, huyện tại TP HCM được chuyển đổi thành trung tâm y tế khu vực; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực.

bổ nhiệm an toàn thực phẩm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế Cục An toàn thực phẩm tân cục trưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo