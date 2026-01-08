HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Cục An toàn thực phẩm có thêm Phó Cục trưởng

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Lập, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm dược sĩ Bùi Đức Lập, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh chụp màn hình

Quyết định số 01/QĐ-BYT ban hành ngày 5-1-2026 nêu rõ, thời hạn giữ chức vụ của ông Bùi Đức Lập là 5 năm, kể từ ngày ký.

Bộ Y tế giao các đơn vị liên quan, gồm Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Như vậy, với việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Lập, Cục An toàn thực phẩm hiện có một quyền Cục trưởng và hai Phó Cục trưởng.

Liên quan đến công tác lãnh đạo trước đây, những ngày qua, đang diễn ra phiên tòa xét xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 53 bị cáo về tội đưa và nhận hối lộ. Trong đó, 34 bị cáo, đều là cán bộ, lãnh đạo hoặc nguyên lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018–2025, một số cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng cán bộ tại Cục và một số doanh nghiệp đã lợi dụng các quy định pháp luật để đưa – nhận hối lộ trong việc thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Bộ Y tế bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động nhiều lãnh đạo đơn vị

Bộ Y tế bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động nhiều lãnh đạo đơn vị

(NLĐO) - Sau hợp nhất nhiều vụ, cục và tiếp nhận một số đơn vị từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã công bố 26 quyết định về tổ chức, cán bộ

Sở Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực

(NLĐO) - Các trung tâm y tế quận, huyện tại TP HCM được chuyển đổi thành trung tâm y tế khu vực; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

(NLĐO) - 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc đã nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng để cấp giấy chứng nhận trái quy định.

    Thông báo