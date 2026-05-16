Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói gì về mức phạt tiền khi sửa đổi Nghị định 168?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo đại diện Cục CSGT, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 sẽ theo hướng "không nâng mức phạt tiền".

Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168, ngày 16-5, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), khẳng định quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định 168 theo hướng "không nâng mức phạt tiền, không nâng mức trừ điểm, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe".

Cục CSGT công bố sửa đổi Nghị định 168 không nâng mức phạt tiền năm 2026 - Ảnh 1.

Cục CSGT khẳng định sửa đổi Nghị định số 168 sẽ theo hướng "không nâng mức phạt tiền". Ảnh: Đ.H.

Thượng tá Phạm Việt Công cho biết sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định số 168 , về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ (so với cùng kỳ năm 2024, giảm 5.293 vụ, giảm 708 người chết, giảm 5.257 người bị thương). Điều này cho thấy Nghị định số 168 đang phát huy vai trò, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chế tài xử phạt hiện hành đã bảo đảm mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Với thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông"- Thượng tá Phạm Việt Công nói.

Trên cơ sở quá trình thực hiện sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của các cấp, quan điểm của Bộ Công an và cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu cho Bộ Công an và Chính phủ là không tăng các mức phạt tiền, đồng thời cũng không tăng mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, nhiều quy định mới đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Ví dụ như một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay, bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải… cũng như mô tả, làm rõ thêm nhiều hành vi.

Về chế tài xử phạt, Thượng tá Phạm Việt Công cho biết đã đồng bộ hóa các quy định hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý hồ sơ phương tiện. Điều này hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất, không có các quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Cơ quan soạn thảo Nghị định đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó phần lớn quy trình thực hiện trên môi trường mạng; ứng dụng khoa học công nghệ vào thủ tục hành chính từ khâu cấp phép liên quan đến trình tự thủ tục xử phạt vi phạm, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thực thi và thực hiện các quyền của mình.

Thượng tá Phạm Việt Công cũng cho biết để siết chặt quản lý, đồng thời giảm áp lực thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP đã bổ sung các quy định nhằm hướng đến chuyển dịch quản lý thủ công dựa trên giấy tờ sang quản lý công nghệ dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, đối với các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 151/2024/NĐ-CP, cơ quan soạn thảo đã đề xuất phân cấp thẩm quyền, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục và cho phép sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy khi nộp hồ sơ để giảm áp lực về thủ tục, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Điển hình, các thủ tục liên quan đăng ký phương tiện, đăng kiểm, cấp đổi Giấy phép lái xe hiện cơ bản đã thực hiện trên môi trường mạng và tích hợp với định danh điện tử. Người dân sau khi hoàn thành kỳ thi sát hạch lái xe đạt yêu cầu có thể được cấp Giấy phép lái xe điện tử ngay trên hệ thống để sử dụng khi tham gia giao thông mà không phải chờ cấp Giấy phép lái xe truyền thống.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, hai dự thảo Nghị định cũng tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là đối với phương tiện vận tải có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Các nội dung sửa đổi tập trung nâng cao trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải trong quản lý lái xe, phương tiện và thời gian hoạt động nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

CSGT xử phạt tài xế bỏ ô tô giữa đường sau mâu thuẫn giao thông tại TPHCM

(NLĐO) - Tài xế ô tô bị xử phạt lỗi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường.

