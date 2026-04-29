Thời sự Xã hội

CSGT xử phạt tài xế bỏ ô tô giữa đường sau mâu thuẫn giao thông tại TPHCM

Đông Hoa

(NLĐO) - Tài xế ô tô bị xử phạt lỗi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường.

Ngày 29-4, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt tài xế T.Y.N liên quan vụ "clip tài xế ô tô ở TPHCM bỏ xe giữa đường sau mâu thuẫn giao thông" đăng trên Báo Người Lao Động.

Đoạn camera ghi lại vụ việc.

Trước đó, Đội CSGT Phú Lâm tiếp nhận clip trên mạng xã hội nội dung “nam tài xế lái xe tải chạy trên đường thì ô tô 4 chỗ chạy chiều ngược lại liên tục nháy đèn, sau đó chuyển làn, chặn đầu xe tải” nên mời tài xế N. đến trụ sở làm việc.

Vụ việc xảy ra tại trước số 22 đường 29 phường An Lạc vào sáng 9-4.

Đội CSGT Phú Lâm tiến lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N. về hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường. Tổng mức xử phạt là 700.000 đồng.

Lực lượng CSGT cho biết hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt có thể dẫn đến va chạm hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn của phương tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. 

Như đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 9-4, anh T.L (34 tuổi, ngụ phường An Lạc) lái xe tải chở hàng chạy trên đường số 29, phường An Lạc. 

Khi di chuyển, một ô tô 4 chỗ biển số TPHCM chạy chiều ngược lại liên tục nháy đèn, sau đó chuyển làn, chặn đầu xe của anh.

Tài xế ô tô sau đó rời khỏi xe và bỏ đi, để xe nằm chắn ngang đường. Anh T. buộc đánh lái sang trái để đi tiếp thì tài xế ô tô quay lại chửi bới, đe doạ anh T.

Tin liên quan

TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

(NLĐO) - TPHCM sẽ điều chỉnh giao thông ở 3 khu vực để phục vụ pháo hoa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

CSGT sẽ cẩu xe về nơi tạm giữ nếu tài xế dừng, đỗ sai quy định và không có mặt

(NLĐO) - Với ô tô dừng đỗ sai quy định và vắng mặt tài xế, xe sẽ bị cẩu về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Pháp lý vụ người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khoá ở TPHCM

(NLĐO) - Chồng đi nhậu về rồi chốt cửa phòng ngủ, vợ lo lắng gọi thợ sửa khoá đến thì người chồng tỉnh dậy vung dao, dọa người thợ...

