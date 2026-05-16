CSGT TPHCM xử phạt nhiều người vi phạm trong ngày đầu đợt cao điểm 45 ngày đêm

Ngày 16-5, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông trong ngày đầu cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý vi phạm trên đường Đỗ Mười.

Từ sáng 15-5, tổ công tác lập chuyên đề xử lý xe khách dừng, đỗ sai quy định trên đường Đỗ Mười. Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên bị xe khách chiếm dụng, dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, trong chiến dịch 45 ngày đêm ra quân, Đội CSGT Rạch Chiếc quyết tâm tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm và đã phát hiện nhiều vi phạm.

Lúc 14 giờ, tổ công tác phát hiện tài xế xe khách 49 tuổi vi phạm lỗi không đóng cửa xe lên xuống khi xe đang chạy nên lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Một giờ sau, một tài xế 42 tuổi cũng bị phạt 900.000 đồng do dừng xe trên đường dành riêng cho xe buýt nên xử phạt.

Ngoài xử lý lỗi dừng, đỗ sai quy định, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng tập trung xử lý các trường hợp đi đường cấm; vi phạm nồng độ cồn; chiếm dụng lòng lề đường;...

10 phường Đội CSGT Rạch Chiếc đang phụ trách, gồm: Dĩ An, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Thủ Đức, Long Phước, Hiệp Bình, Linh Xuân, Tam Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hoà.

Đặc biệt, tối 15-5, tổ công tác đã xử nghiêm các lỗi vi phạm giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai.

Theo đó, có 4 trường hợp người đi xe máy đi sai làn, sai phần đường; 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3 trường hợp ô tô vượt ẩu, vượt nơi cấm, vượt phải sai quy định.

Ngoài ra, tại đường Thống Nhất, CSGT cũng đã xử phạt 6 trường hợp ô tô dừng đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng đỗ.

Vi phạm nồng độ cồn; chiếm dụng lòng lề đường; dừng đỗ sai quy định bị xử lý nghiêm.