CSGT TPHCM xử phạt nhiều người vi phạm trong ngày đầu đợt cao điểm 45 ngày đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CSGT TPHCM xử phạt nhiều người vi phạm trong ngày đầu đợt cao điểm 45 ngày đêm

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.

Ngày 16-5, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông trong ngày đầu cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

CSGT TPHCM xử phạt vi phạm giao thông trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý vi phạm trên đường Đỗ Mười.

Từ sáng 15-5, tổ công tác lập chuyên đề xử lý xe khách dừng, đỗ sai quy định trên đường Đỗ Mười. Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên bị xe khách chiếm dụng, dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, trong chiến dịch 45 ngày đêm ra quân, Đội CSGT Rạch Chiếc quyết tâm tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm và đã phát hiện nhiều vi phạm.

Lúc 14 giờ, tổ công tác phát hiện tài xế xe khách 49 tuổi vi phạm lỗi không đóng cửa xe lên xuống khi xe đang chạy nên lập biên bản xử phạt 700.000 đồng. 

Một giờ sau, một tài xế 42 tuổi cũng bị phạt 900.000 đồng do dừng xe trên đường dành riêng cho xe buýt nên xử phạt.

Ngoài xử lý lỗi dừng, đỗ sai quy định, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng tập trung xử lý các trường hợp đi đường cấm; vi phạm nồng độ cồn; chiếm dụng lòng lề đường;...

10 phường Đội CSGT Rạch Chiếc đang phụ trách, gồm: Dĩ An, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Thủ Đức, Long Phước, Hiệp Bình, Linh Xuân, Tam Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hoà.

Đặc biệt, tối 15-5, tổ công tác đã xử nghiêm các lỗi vi phạm giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. 

Theo đó, có 4 trường hợp người đi xe máy đi sai làn, sai phần đường; 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3 trường hợp ô tô vượt ẩu, vượt nơi cấm, vượt phải sai quy định.

Ngoài ra, tại đường Thống Nhất, CSGT cũng đã xử phạt 6 trường hợp ô tô dừng đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng đỗ.

CSGT TPHCM xử phạt vi phạm giao thông trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 2.
CSGT TPHCM xử phạt vi phạm giao thông trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 3.
CSGT TPHCM xử phạt vi phạm giao thông trong cao điểm 45 ngày - Ảnh 4.

Vi phạm nồng độ cồn; chiếm dụng lòng lề đường; dừng đỗ sai quy định bị xử lý nghiêm.

Ngày 15-5, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết lực lượng CSGT sẽ ra quân cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, CSGT TPHCM sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự như: vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng; xe 3 - 4 bánh tự chế; vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải; phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đường thủy nội địa; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt...

Bên cạnh đó, CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý các "lò", tiệm nghi vấn "độ xe" và cơ sở sản xuất - kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe". CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự. mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Ban Giao thông TPHCM bị phạt vì để vật liệu, đất đá cản trở giao thông

Ban Giao thông TPHCM bị phạt vì để vật liệu, đất đá cản trở giao thông

(NLĐO) - Đội CSGT Rạch Chiếc tăng cường xử phạt các công trình giao thông không đảm bảo an toàn, để người dân đi lại dễ dàng hơn.

Tây Ninh: Xử phạt hơn 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu

(NLĐO) - Dù đã ký cam kết nhưng Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu ở tỉnh Tây Ninh vẫn có dấu hiệu tái phạm về môi trường.

Chủ lô hàng "xác ve sầu không chứng minh được nguồn gốc" có bị xử phạt?

(NLĐO) - Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng xác ve sầu, chủ hàng có thể bị xử phạt hành chính tới 50 triệu đồng và bị tịch thu lô hàng.

vi phạm giao thông tai nạn giao thông an ninh trật tự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo