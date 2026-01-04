HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim "Tôi như ánh dương rực rỡ"

Yến Anh

(NLĐO) - Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim “Tôi như ánh dương rực rỡ” vì chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Chiều 4-1, Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu Công ty Netflix tiến hành gỡ bỏ ngay bộ phim Trung Quốc "Tôi như ánh dương rực rỡ" (tên tiếng Anh: "Shine on Me") khỏi nền tảng Netflix tại Việt Nam trong vòng 24 giờ, kể từ 21 giờ ngày 3-1.

Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix nêu rõ, qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò", thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25 từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 3 giây).

Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" - Ảnh 1.

Phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" có Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng chính

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh đã phân loại bộ phim ở mức C, tức không được phép phổ biến do vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022. Đồng thời, việc yêu cầu gỡ bỏ phim được thực thi theo khoản 2, Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện ảnh.

Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh cũng yêu cầu Netflix báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gỡ bỏ gửi về trước 22 giờ ngày 4-1.

Trước đó, tối 3-1, nhiều người phát hiện và chia sẻ hình ảnh chứa "đường lưỡi bò" trong tập 25, dẫn đến làn sóng tẩy chay bộ phim tại Việt Nam. Một số fanpage lớn đã thông báo dừng cập nhật nội dung liên quan đến phim và nhiều khán giả kêu gọi các nền tảng phát hành phim cần xử lý nghiêm tình trạng này.

Tạm "cấm sóng" công ty thiếu báo cáo về phim có bản đồ "đường lưỡi bò"

Tạm "cấm sóng" công ty thiếu báo cáo về phim có bản đồ "đường lưỡi bò"

(NLĐO)- 2 công ty chưa báo cáo về series "Hãy để tôi tỏa sáng" phải bổ sung giấy tờ, giải trình nhằm xác định có đủ điều kiện tiếp tục phổ biến phim hay không.

Các nền tảng Việt gỡ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có đường lưỡi bò

(NLĐO) – Các nền tảng Việt: VieON, FPT Play, TV360, K+ thông báo ngừng phát sóng và gỡ bỏ toàn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" do có đường lưỡi bò phi pháp.

Netflix đã gỡ phim có “đường lưỡi bò” phi pháp

(NLĐO) – Nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim dài tập “Flight to you” (Hướng gió mà đi) khỏi nền tảng tại khu vực Việt Nam. Trước đó, phim bị khán giả phát hiện có cài cắm “đường lưỡi bò” phi pháp.

