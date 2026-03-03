HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam “vào guồng”, quyết lấy 3 điểm ngày ra quân

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào VCK Asian Cup nữ 2026 tại Úc.

Trong chuyến tập huấn ở Thâm Quyến, những nữ "chiến binh sao vàng" đã có cơ hội chạm trán đối thủ thuộc nhóm đầu châu lục là Trung Quốc. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại đậm 1-8 sau 2 lượt trận. 

Dù vậy, theo quan điểm của ban huấn luyện, đây là dịp để thử nghiệm lực lượng nhằm tìm ra bộ khung tối ưu cho giải đấu sắp tới.

Tuyển nữ Việt Nam “vào guồng”, quyết lấy 3 điểm ngày ra quân - Ảnh 1.

Sự trở lại của Bích Thùy mang đến hy vọng cho tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tại Perth (Úc), toàn đội nhanh chóng ổn định sinh hoạt và duy trì tập luyện trong khung giờ thi đấu chính thức. Hiện tại, các cô gái Việt Nam đang có thể trạng tốt cùng tinh thần hưng phấn trước ngày ra quân.

Ở giải đấu lần này, ngôi sao Huỳnh Như trở thành nhân tố dự bị mang tính chiến lược thay vì phải liên tục "cày ải". Vị trí trung phong cắm của cầu thủ 34 tuổi sẽ được đảm nhận bởi Nguyễn Thị Bích Thùy.

Tuyển nữ Việt Nam “vào guồng”, quyết lấy 3 điểm ngày ra quân - Ảnh 2.

Tuyển nữ Ấn Độ cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng khi toàn thắng ở vòng loại (Ảnh: AFC)

Trong hệ thống của HLV Mai Đức Chung, chủ nhân Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 có thể linh hoạt di chuyển để tìm khoảng trống và chớp thời cơ ghi bàn. Hồi phục nhanh chóng từ chấn thương nhẹ ở chân, Bích Thùy đã tập luyện trở lại cùng toàn đội, nhiều khả năng góp mặt trong trận mở màn ngày mai (4-3).

Ở bảng C, thử thách đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam là Ấn Độ, đội toàn thắng 4 trận ở giai đoạn vòng loại. Trên bảng xếp hạng FIFA, đại diện Nam Á xếp hạng 67, kém 31 bậc so với vị trí của Việt Nam. 

Trong lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Olympic 2024 vào tháng 10-2023, những nữ "chiến binh sao vàng" đã giành chiến thắng 3-1.

Tuy nhiên, ở chiến dịch lần này, Ấn Độ đã đầu tư rất kỹ lưỡng. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng tuyển nữ Costa Rica là bà Amelia Valverde, đội bóng Nam Á hội quân dài ngày, trải qua nhiều đợt tập huấn ở nước ngoài trước khi đặt chân tới Úc từ đầu tháng 2 để làm quen với điều kiện thi đấu.

Tại đây, tuyển nữ Ấn Độ tiếp tục đọ sức cùng một số CLB nữ của xứ chuột túi và đều cho thấy kết quả tích cực. Đáng chú ý, các trận đấu này diễn ra kín, không được ghi hình nên sẽ gây trở ngại cho ban huấn luyện Việt Nam trong việc phân tích lối chơi của đối thủ.

Ngoài ra, lực lượng Ấn Độ có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhiều cầu thủ từng dự Asian Cup nữ 2022 tiếp tục góp mặt ở giải năm nay, bên cạnh những nhân tố mới được trao cơ hội. Trong đó, có 2 gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài là tiền đạo Manisha Kalyan của CLB Alianza Lima (Peru) và tiền vệ Aveka Singh của Næstved HG (Đan Mạch).

Tuyển nữ Việt Nam “vào guồng”, quyết lấy 3 điểm ngày ra quân - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đạt trạng thái sẵn sàng cao về thể trạng và tinh thần trước trận ra quân (Ảnh: VFF)

Trong bối cảnh sẽ đụng độ Nhật Bản ở lượt cuối bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần tạo lợi thế ngay từ trận đấu đầu tiên. Mục tiêu lúc này không gì khác ngoài giành trọn 3 điểm, mang lại khí thế cho cả hành trình phía trước.

Trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 4-3.



Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu châu lục ở đâu?

Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu châu lục ở đâu?

(NLĐO - Tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu ra quân vào ngày 4-3 và các trận đấu của thầy trò Mai Đức Chung sẽ được phát sóng trực tiếp trên ba nền tảng.

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách dự giải châu Á của tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - Trước khi di chuyển đến Úc vào tối nay, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 26 tuyển thủ nữ tham dự VCK nữ châu Á.

Tuyển nữ Việt Nam đối đầu sao Chelsea tại Asian Cup

(NLĐO) - Trước thềm Asian Cup nữ 2026, trang ESPN đã chỉ ra 10 gương mặt đáng xem nhất giải bóng đá nữ này và một trong số đó sẽ đấu tuyển nữ Việt Nam.

