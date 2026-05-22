AI 365

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: Cần cơ chế cảnh báo nhiều cấp độ cho nhà sáng tạo nội dung

Tin ảnh video: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Cơ quan quản lý vừa áp dụng cơ chế "whitelist - blacklist" nhằm giới thiệu các trang, kênh tuân thủ pháp luật, có cam kết rõ ràng đến các nhãn hàng.

Sáng 22-5, tại TPHCM, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; công bố sáng kiến và ra mắt Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã được triển khai trong thời gian dài nhưng hiệu quả thực tiễn chưa cao nếu chỉ dừng ở việc ban hành.

Từ kinh nghiệm đó, lần này cơ quan quản lý kết hợp triển khai thêm các sáng kiến cụ thể, trong đó có cơ chế "whitelist - blacklist" nhằm lựa chọn, giới thiệu các trang, kênh tuân thủ pháp luật, có cam kết rõ ràng đến các nhãn hàng và đại lý quảng cáo. Mô hình này đã được áp dụng trong 4 năm qua và mang lại hiệu quả tích cực.

Một nội dung đáng chú ý là việc xây dựng Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu về KOL và quảng cáo trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Đây là hệ thống ứng dụng công nghệ để thu thập, quản lý dữ liệu và hỗ trợ minh bạch hóa hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: Cần cơ chế cảnh báo nhiều cấp độ cho nhà sáng tạo nội dung - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết bộ quy tắc sẽ làm sạch môi trường mạng

"Hoạt động quảng cáo trực tuyến đang bước vào giai đoạn siết chặt hơn. Sau giai đoạn được xem là "thanh lọc" đối với KOL, KOC trong năm qua, các vi phạm hiện nay không chỉ dừng ở quảng cáo sai sự thật mà còn có thể bị xử lý nghiêm, thậm chí hình sự nếu liên quan đến bản quyền hoặc các quy định pháp luật khác" - ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Giới thiệu về Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết bộ quy tắc khuyến khích người dùng cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật và các nền tảng số; sử dụng danh tính rõ ràng, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu của trẻ em.

Bên cạnh việc sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, người dùng cần chủ động phát hiện, báo cáo thông tin sai sự thật, nội dung độc hại, đồng thời hạn chế sử dụng ngôn từ kích động, công kích hoặc gây chia rẽ trong các cuộc trao đổi trực tuyến.

Với nhóm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như KOL, KOC hay các nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi lớn, yêu cầu được đặt ra cao hơn do tác động trực tiếp tới nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Đối với các nền tảng số và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến, bộ quy tắc yêu cầu tăng cường tính minh bạch trong chính sách hoạt động; chủ động ứng dụng công nghệ để phát hiện, rà quét và xử lý nội dung vi phạm; bảo vệ dữ liệu người dùng, đặc biệt là trẻ em...

Cần cơ chế cảnh báo nhiều cấp độ cho nhà sáng tạo nội dung

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: Cần cơ chế cảnh báo nhiều cấp độ cho nhà sáng tạo nội dung - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Góp ý về việc triển khai bộ quy tắc trong thực tiễn, ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho rằng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp quản lý người sáng tạo nội dung cần phát huy vai trò của bộ phận pháp chế trong việc tư vấn, cảnh báo rủi ro và lồng ghép các nguyên tắc ứng xử vào quy trình sản xuất, đăng tải nội dung.

Theo ông, việc kiểm duyệt nội bộ cần được tăng cường, nhất là đối với những cá nhân hoạt động chuyên nghiệp hoặc có đơn vị quản lý đồng hành, nhằm hạn chế những sai sót không mong muốn trước khi nội dung được công bố.

Ông cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế cảnh báo theo từng cấp độ, như cảnh báo lần một, lần hai, lần ba, để người vi phạm kịp thời điều chỉnh, thậm chí chủ động xin lỗi khi cần thiết.


Dàn sao đình đám hội tụ tại lễ ra mắt câu lạc bộ dành riêng cho KOL và KOC

(NLĐO) - Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam ra mắt CLB KOL&KOC Việt Nam nhằm chuẩn hóa hoạt động người ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nội dung số.

Liều thuốc tăng "đề kháng" cho KOL, KOC trước cám dỗ

(NLĐO) - Trước sự thiếu hiểu biết của các KOL và KOC, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức.

Mạnh tay với KOL "gieo họa" trên mạng xã hội

Vì sao chuyện các KOL lên mạng muốn "nói gì thì nói, làm gì thì làm" vẫn tiếp tục xảy ra, dù gần đây nhà chức trách đã siết chặt việc quản lý hơn.

