AI 365 Mạng xã hội

Dàn sao đình đám hội tụ tại lễ ra mắt câu lạc bộ dành riêng cho KOL và KOC

Ngọc Ánh - Kim Ngân. Ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam ra mắt CLB KOL&KOC Việt Nam nhằm chuẩn hóa hoạt động người ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nội dung số.

Sáng 2-12, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) ra mắt Câu lạc bộ (CLB) KOL&KOC Việt Nam tại Sky Expo Việt Nam (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM). Á hậu 1 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, MC Hoàng Việt, KOL Nguyễn Minh Tân, KOL Khá Trần... là những KOL, KOL đầu tiên tham gia CLB này. 

CLB này ra đời được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa hoạt động nghề, tạo môi trường minh bạch, trách nhiệm và nâng tầm ngành nội dung số trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ sắp tới.

Những năm gần đây, KOL,KOC trở thành lực lượng có ảnh hưởng lớn trong truyền thông và thương mại điện tử. Khảo sát của A-KOL cho thấy 79% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam từng mua sản phẩm theo khuyến nghị của những người ảnh hưởng. 

Chuẩn hóa hoạt động KOL&KOC trên nền tảng số - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch VAA (thứ tư từ phải qua) trao quyết định thành lập Ban Chấp hành CLB KOL&KOC Việt Nam

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch VAA, việc thành lập CLB KOL&KOC Việt Nam nhằm tập hợp lực lượng làm nghề chân chính, hướng tới môi trường hoạt động minh bạch, bền vững. Ông Sơn cho rằng đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh cần hướng dẫn, chuẩn hóa và tăng cường trách nhiệm của người ảnh hưởng trên môi trường số.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục Trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ vọng CLB KOL&KOC Việt Nam sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà nước và cộng đồng sáng tạo nội dung, giúp truyền tải nhanh chóng và chính xác các quy định pháp luật đến từng hội viên.

"Mỗi KOL, KOC phải là người lan tỏa thông tin trung thực, phát huy trách nhiệm xã hội, sử dụng sức lan tỏa của mình để thúc đẩy những giá trị tích cực, tham gia các hoạt động tuyên truyền về nếp sống văn minh và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số" - ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Chuẩn hóa hoạt động KOL&KOC trên nền tảng số - Ảnh 2.

Các KOL&KOC trở thành thành viên CLB KOL&KOC Việt Nam

Tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Đan Thanh - Tổng Giám đốc MVOT, Chủ nhiệm CLB KOL&KOC Việt Nam - nêu rõ 3 giá trị cốt lõi dành cho hội viên: an toàn pháp lý, cơ chế xác minh uy tín và mở rộng kết nối nghề nghiệp. CLB cũng công bố loạt công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tạo nội dung: Handbook KOL&KOC Việt Nam, thẻ Media Pass, chương trình đào tạo cấp chứng chỉ và ứng dụng KOL Plus.

Tin liên quan

KOL, KOC phải chịu trách nhiệm về phát ngôn quảng cáo

KOL, KOC phải chịu trách nhiệm về phát ngôn quảng cáo

Các KOL, KOC phải tuân thủ nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không phóng đại công dụng

Nhiều KOL, KOC nhận "review thuê" không trung thực để hạ uy tín đối thủ

(NLĐO) - KOL và KOC hiện có sức ảnh hưởng sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến hành vi và xu hướng tiêu dùng của cộng đồng trực tuyến.

Các KOC, KOS, KOL chủ động kê khai, khắc phục, nộp 40 tỉ đồng tiền thuế

(NLĐO)- Theo cơ quan thuế, đã tập trung tuyên truyền để KOC, KOS, KOL tuân thủ pháp luật về thuế khi kinh doanh qua thương mại điện tử.

thương mại điện tử lễ ra mắt Nguyễn Trường Sơn KOL nền tảng số Trương Hồ Phương Nga CLB KOL&KOC Lê Phan Hạnh Nguyên MC Hoàng Việt
