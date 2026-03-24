Pháp luật

Cùng chồng đuổi theo kẻ giật dây chuyền, người phụ nữ tử vong thương tâm

CA LINH

(NLĐO) - Một vụ cướp giật dây chuyền tại Cần Thơ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khi nạn nhân truy đuổi kẻ gây án, khiến người vợ tử vong.

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Đô (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22-3, ông T.P.Đ (SN 1960) cùng vợ là bà Đ.T.P.A (SN 1969, ngụ xã Vĩnh Viễn) đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên Tỉnh lộ 931 thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ bà A. 

Sau đó, đối tượng tăng tốc bỏ chạy.

Vụ cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ và cái chết thương tâm của người phụ nữ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Đô

Lập tức, vợ chồng ông Đ. đuổi theo đối tượng. Khi qua dốc cầu Trâm Bầu thuộc xã Vĩnh Viễn, ông Đ. bị lạc tay lái và ngã xuống đường. 

Vợ chồng ông Đ. được người dân đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng bà A. đã tử vong trên đường đi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử nhiều tổ trinh sát trực tiếp tổ chức truy xét nóng theo hướng đối tượng bỏ trốn. 

Chỉ sau 23 giờ gây án, lực lượng đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Nguyễn Minh Đô.

Tại cơ quan công an, Đô khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khi thấy bà A. đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi lấy được tài sản, Đô mang đi bán được 30 triệu đồng.

Vụ cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ và cái chết thương tâm của người phụ nữ - Ảnh 2.

Hình ảnh Đô sau khi cướp giật dây trên trên đường chạy trốn

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không mang, đeo tài sản, trang sức có giá trị. Trong trường hợp mang theo cần để vào cốp xe hoặc mặc áo khoác che kín đáo.

Khi không may bị cướp giật tài sản, người dân nên giữ bình tĩnh, không rượt đuổi, truy bắt khi không đảm bảo an toàn, nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất.

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng

(NLĐO)-Nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị bắt giữ

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Công an đã bắt nhiều nghi phạm

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm cướp giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

