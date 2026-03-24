Cùng chồng đuổi theo kẻ giật dây chuyền, người phụ nữ tử vong thương tâm

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Đô (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22-3, ông T.P.Đ (SN 1960) cùng vợ là bà Đ.T.P.A (SN 1969, ngụ xã Vĩnh Viễn) đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên Tỉnh lộ 931 thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ bà A.

Sau đó, đối tượng tăng tốc bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Minh Đô

Lập tức, vợ chồng ông Đ. đuổi theo đối tượng. Khi qua dốc cầu Trâm Bầu thuộc xã Vĩnh Viễn, ông Đ. bị lạc tay lái và ngã xuống đường.

Vợ chồng ông Đ. được người dân đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng bà A. đã tử vong trên đường đi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử nhiều tổ trinh sát trực tiếp tổ chức truy xét nóng theo hướng đối tượng bỏ trốn.

Chỉ sau 23 giờ gây án, lực lượng đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Nguyễn Minh Đô.

Tại cơ quan công an, Đô khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khi thấy bà A. đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi lấy được tài sản, Đô mang đi bán được 30 triệu đồng.

Hình ảnh Đô sau khi cướp giật dây trên trên đường chạy trốn

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không mang, đeo tài sản, trang sức có giá trị. Trong trường hợp mang theo cần để vào cốp xe hoặc mặc áo khoác che kín đáo.

Khi không may bị cướp giật tài sản, người dân nên giữ bình tĩnh, không rượt đuổi, truy bắt khi không đảm bảo an toàn, nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất.