Thời sự

Củng cố công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới

Văn Duẩn

Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện Nhà nước và xã hội. Sức mạnh và uy tín của Đảng trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị và tư tưởng

Sáng 10-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng quy định về công tác chính trị, tư tưởng".

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định "Chính trị là linh hồn, tư tưởng là nền tảng, tổ chức là phương tiện để hiện thực hóa đường lối". Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện Nhà nước và xã hội. Sức mạnh và uy tín của Đảng trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị và tư tưởng - tức là từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh, tầm nhìn, niềm tin và sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt, mà đảng viên tốt là người có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng sáng suốt, đạo đức trong sáng".

Củng cố công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội thảoẢnh: Hồ Long

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "đa nguyên hóa về tư tưởng" diễn ra tinh vi, sâu sắc, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn là vấn đề sống còn nhằm củng cố, phát triển vững chắc nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng.

 Quy định lần này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự "vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân".

"Hội thảo hôm nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, các văn kiện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, lý luận hiến kế, đề xuất các vấn đề chiến lược, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành quy định là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới" - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết. 

Tin liên quan

Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

(NLĐO) - Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM làm việc với Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo đã đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" với 76 mô hình đăng ký trên các lĩnh vực

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công tác tư tửng xây dựng Đảng Tư tưởng của Đảng
