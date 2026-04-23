Góc nhìn

Củng cố sức mạnh nội sinh

TS DƯƠNG THÀNH THÔNG, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược

Công tác đó gắn trực tiếp với ổn định chính trị, phát triển bền vững và năng lực tự chủ quốc gia trên không gian số.

Nếu trước đây, nhiệm vụ này chủ yếu được đặt trong phạm vi công tác lý luận, tuyên truyền, giáo dục chính trị thì nay phải được nhìn nhận trong tầm bao quát hơn, gắn với quản trị xã hội, an ninh thông tin, giáo dục công dân và xây dựng niềm tin xã hội. Kỷ nguyên số tạo ra điều kiện thuận lợi để lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng và phát huy các giá trị tích cực, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, cực đoan hóa quan điểm và thao túng nhận thức. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng ở phản bác các luận điệu sai trái, mà phải hướng tới củng cố sức mạnh nội sinh của hệ tư tưởng trong điều kiện lịch sử mới.

Trước hết, nền tảng tư tưởng chỉ có thể được bảo vệ vững chắc khi giữ được tính khoa học, tính thực tiễn và khả năng giải đáp những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn phát triển. Trong môi trường truyền thông số, công chúng không còn tiếp nhận thông tin theo mô hình một chiều, mà chủ động tiếp cận, đối chiếu, phản biện và hình thành chính kiến từ nhiều nguồn khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với công tác lý luận là phải thường xuyên bổ sung, phát triển và làm sáng rõ những vấn đề mới của thời đại.

Một vấn đề đặc biệt quan trọng hiện nay là không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức hình thành dư luận xã hội. Nhiều thông tin xuyên tạc, cắt ghép, giật gân lan truyền rất nhanh vì đánh mạnh vào tâm lý đám đông và cảm xúc tức thời. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng đòi hỏi tư duy truyền thông hiện đại, lấy tốc độ, độ chính xác, tính minh bạch và khả năng tương tác làm yêu cầu cơ bản.

Từ yêu cầu đó, việc nâng cao năng lực số và tư duy phản biện của công dân có ý nghĩa lâu dài. Bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách, mà phải trở thành năng lực tự bảo vệ của toàn xã hội trước thông tin sai lệch và các thủ đoạn dẫn dắt nhận thức. Một xã hội có tri thức, có bản lĩnh và có kỹ năng số sẽ ít bị chi phối bởi tin giả, thuyết âm mưu và các chiến dịch gây nhiễu.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nguy cơ làm suy yếu niềm tin không chỉ đến từ tác động bên ngoài, mà còn bắt nguồn từ sự suy thoái đạo đức công vụ, biểu hiện quan liêu, né tránh trách nhiệm, thiếu gương mẫu hoặc phát ngôn thiếu chuẩn mực của chính những người thực thi quyền lực công. Vì vậy, xây dựng Đảng về đạo đức, kỷ luật, phong cách công tác và năng lực thực thi phải được xem là một nội dung trực tiếp của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, giữa trách nhiệm công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân luôn là phương thức thuyết phục sâu sắc nhất. 

