Tối nay, 12-5, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ công diễn vở cải lương "Cung đàn nước mắt" của tác giả Huỳnh Anh, do NSƯT Lê Trung Thảo dàn dựng.

Đây là một trong những kịch bản cải lương từng tạo được dấu ấn sâu đậm với tập thể nghệ sĩ Nhà hát Trần Hữu Trang nhờ nội dung giàu cảm xúc, khai thác số phận con người trong những biến động của đời sống và tình yêu nghệ thuật. Qua nhiều lần biểu diễn, vở diễn để lại nhiều tình cảm với khán giả yêu cải lương bởi lớp lang tâm lý được xây dựng chặt chẽ cùng nhiều trích đoạn giàu cảm xúc.

Các nghệ sĩ tham gia vở “Cung đàn nước mắt” trên sàn tập ngày 10-5 .Ảnh: LÊ TRUNG THẢO

Phiên bản tái diễn lần này quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu cải lương TP HCM như: NSND Thanh Ngân (vai Út Lượm), NSND Mỹ Hằng (vai Tám Ú), NSƯT Võ Thành Phê (vai Trường Giang), Nguyễn Văn Khởi (vai Thành), Thanh Toàn (vai Lão Chung), Kim Luận (vai Hà Phương), nghệ sĩ Thy Phương (vai bà Bầu Thái), nghệ sĩ Dũng Nhí (vai Nhẫn) và nghệ sĩ Đoàn Minh (vai Hoàng Sơn).

Theo NSƯT Lê Trung Thảo, ê-kíp chú trọng làm mới tiết tấu sân khấu, tăng tính tương tác cảm xúc và xây dựng nhịp diễn phù hợp với thị hiếu công chúng trẻ hiện nay. Phần dàn dựng được xử lý sinh động hơn, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống của cải lương với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, hứa hẹn tạo thêm sức hút cho người xem trẻ tuổi.

Nhà hát Trần Hữu Trang đưa vở "Cung đàn nước mắt" trở lại sân khấu nằm trong định hướng tiếp tục làm mới các tác phẩm cải lương có giá trị nghệ thuật, góp phần đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay.