Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến dốc sức dàn dựng vở "Trăng máu" cho diễn viên trẻ





NSƯT Minh Nhí (giữa) phát biểu khen ngợi vở diễn "Trăng máu" do đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến dàn dựng

Tối 28-4, tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, vở kịch "Trăng máu" của biên kịch Phan Ngọc Liên đã ra mắt khán giả trong một không khí vừa trang trọng vừa giàu cảm xúc. Đây là một tác phẩm sân khấu do Thạc sĩ,, đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến dàn dựng, cũng là vở diễn báo cáo tốt nghiệp của lớp diễn viên K16MN, dưới sự dìu dắt của ông.

Nguyễn Hữu Tiến tích cực truyền nghề

Là đạo diễn và diễn viên đã từng tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng, Nguyễn Hữu Tiến còn biết đến là một nhà giáo đang dạy bộ môn Kỹ thuật biểu diễn tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. Nhiều lứa học trò của ông đã thành danh, góp phần đóng góp vào nhiều sân khấu và phim trường hiện nay.

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến phát biểu cảm ơn khán giả đã cổ vũ vở "Trăng máu"

Nhân vật trung tâm, ông Hoàng Hữu Nhân (diễn viên Hoàng Tuấn), là biểu tượng của một kiểu gia trưởng điển hình: giàu có, quyền lực, nhưng bị chi phối bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ đó gây ra những tổn thương kéo dài trong chính gia đình mình.

Bi kịch của vở diễn không đến từ những xung đột bề mặt mà tích tụ dần qua từng hành vi, từng lựa chọn sai lầm. Khi hậu quả ập đến ở cuối đời, đó không còn là sự trừng phạt đơn lẻ, mà là kết cục tất yếu của một chuỗi nhân – quả đã được gieo từ trước.

Nguyễn Hữu Tiến vận dụng thủ pháp dàn dựng sinh động

Luôn đặt mình trong tâm thế học hỏi không ngừng, những vở kịch mà đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến dàn dựng đều tạo đất diễn sinh động cho dàn diễn viên trẻ. Ông có lợi thế đang là người quản lý sân khấu Thế giới trẻ, nên nắm bắt nhiều khuynh hướng sáng tác đáp ứng nhu cầu thị hiếu khán giả hôm nay.

Một cảnh trong vở kịch "Trăng máu"

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến cho thấy một lựa chọn dàn dựng chắc tay: tiết chế hình thức, tập trung vào diễn xuất và nhịp tâm lý. Ông không tìm cách làm mới bằng những thủ pháp phô trương, mà kiên trì dẫn dắt diễn viên đi vào chiều sâu nội tâm.

Điều đáng ghi nhận là toàn bộ dàn diễn viên đều là những gương mặt trẻ – những người vừa trải qua hai năm rèn luyện nhưng đã thể hiện được độ chín nhất định trong xử lý vai.

Nguyễn Hữu Tiến được khen ngợi

Đây là điểm làm nên sức lan tỏa của vở diễn, vượt ra khỏi khuôn khổ một bài thi tốt nghiệp. NSƯT Minh Nhí trực tiếp lên sân khấu chúc mừng vở diễn đã mang lại một dấu ấn nghề nghiệp đáng kể.

Đó là lời động viên dành cho lớp diễn viên trẻ, ghi nhận quá trình lao động nghiêm túc của thầy trò K16MN.

Trong tình hình sân khấu TP HCM đang cần những thế hệ kế cận đủ năng lực, những tín hiệu như vậy có ý nghĩa khích lệ mạnh mẽ.

"Thành công của vở cho thấy đạo diễn đã đặt vào môi trường sáng tạo tính nghiêm túc. Và chính từ những vở kịch như thế, sân khấu hôm nay kỳ vọng vào những bước chuyển bền vững cho tương lai" – NSƯT Minh Nhí nói.



