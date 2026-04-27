Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Một hành trình ký ức và giá trị sân khấu bền bỉ mà nghệ sĩ Hồng Trang lưu giữ, nay cô tái dựng để tri ân thầy


Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa" trên Sân khấu Kịch Đời - Ảnh 1.

Tác giả kịch bản Nguyễn Thu Phương (giữa) luôn nhớ ơn NSƯT Đoàn Bá (bìa trái), kỳ vọng vào thế hệ đạo diễn trẻ (Võ Lâm Thạch - bìa phải)

Ba mươi năm nhìn lại, vở kịch "Thời con gái đã xa" hiện lên như một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của một thế hệ làm nghề.

Nghệ sĩ Hồng Trang đã tâm sự: "Từ bản thảo đầu tiên năm 1996 đến lần dàn dựng chuyên nghiệp năm 1997, tác phẩm đã khẳng định sức sống bằng chính chiều sâu cảm xúc và tính nhân văn của bi kịch hậu chiến. Sự thành công của vở diễn gắn liền với những tên tuổi lớn như NSND Trần Ngọc Giàu khi đó là Trưởng đoàn Kịch nói TP HCM đã tạo điều kiện để tác phẩm ra đời. Và đạo diễn NSƯT Đoàn Bá cùng tập thể nghệ sĩ đã nâng kịch bản thành một chỉnh thể sân khấu giàu cảm xúc".

Nhớ lại thời đó, tác giả - nhà văn Nguyễn Thu Phương – người sáng tác kịch bản này đã chia sẻ: "Dàn diễn viên quy tụ những gương mặt tiêu biểu thời đó như: NSND Kim Xuân, NSND Đàm Loan, NSND Trịnh Kim Chi… cùng phần âm nhạc của NSND Hồ Văn Thành đã góp phần tạo nên một không khí sân khấu chân thực, thấm đẫm nỗi đau và sự hy sinh. Tôi rất xúc động khi biết Sân khấu Kịch Đời của Hồng Trang sẽ tái diễn vở này trong dịp chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước".

Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa" trên Sân khấu Kịch Đời - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hồng Trang

Một tác phẩm để đời

Năm 1998, vở "Thời con gái đã xa" được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Mùa thu 1998, đồng thời được trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng giai đoạn 1995–2000.

Từ đó, tác phẩm được dàn dựng rộng khắp ba miền, lan tỏa đến nhiều loại hình, trong đó có phiên bản cải lương do soạn giả Đức Hiền – soạn giả Hữu Lộc chuyển thể, từng được Nhà hát Cải lương Việt Nam dựng tại Hà Nội dưới sự tham gia của NSND Lê Chức.

Sức sống của "Thời con gái đã xa" không dừng lại ở các sân khấu chuyên nghiệp. 

Chính điều đó cho thấy giá trị bền vững của một kịch bản được viết từ trải nghiệm thật và khát vọng nghệ thuật nghiêm túc.

30 năm sức sống bền bỉ

Năm 2026, tròn ba thập niên kể từ khi người viết bước vào nghề, vở diễn được phục dựng bởi Sân khấu Kịch Đời của nghệ sĩ Hồng Trang – nữ nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng 2021 của Báo Người Lao Động.

Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa" trên Sân khấu Kịch Đời - Ảnh 3.

Các diễn viên trẻ trong vở "Thời con gái đã xa" của Sân khấu Kịch Đời

Suất diễn phiên bản mới này do đạo diễn trẻ Võ Lâm Thạch dàn dựng sẽ mở màn tối 29-4 tại Sân khấu LaMoi (84, đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP HCM), quy tụ dàn diễn viên: Hồng Trang, Vũ Trần, Nghinh Lộc, Bảo Châu, Kỳ Thảo, Nhã Uyên, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến.

Việc một kịch bản từng tạo tiếng vang, do cố NSƯT Đoàn Bá dàn dựng cách đây 30 năm, nay được thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối, cho thấy dòng chảy liên tục của sân khấu. Những tìm tòi mới trong cách thể hiện, kết hợp với nền tảng kịch bản giàu chiều sâu, hứa hẹn mở ra kỳ vọng về một cuộc đối thoại giữa hai thế hệ làm nghề.

Sự trở lại hứa hẹn nhiều xúc cảm

"Tôi cho đó là ký ức về một thời tuổi trẻ dấn thân, về những người thầy đã tận tâm truyền nghề, về đồng nghiệp đã cùng nhau tạo nên một tác phẩm để đời. Hình ảnh đạo diễn NSƯT Đoàn Bá – người thầy được học trò gọi bằng cái tên trìu mến "ông Bụt", vẫn ở trong trái tim tôi và dù hôm nay chỉ còn trong ký ức, sự ra đi của ông và cả thế hệ nghệ sĩ đi trước đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm kế thừa" – Nguyễn Thu Phương nói.

Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa" trên Sân khấu Kịch Đời - Ảnh 4.

Các diễn viên trẻ trong vở "Thời con gái đã xa" của Sân khấu Kịch Đời

"Khi tác phẩm trở lại sau ba mươi năm, điều còn đọng lại chính là niềm tin vào sức sống của sân khấu và sự sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc. Chúng tôi tin khán giả sẽ đón nhận" – Nghệ sĩ Hồng Trang nói.


Tin liên quan

NS Thành Lộc khóc thầy Đoàn Bá

(NLĐO) - Sáng 31-8, Lễ truy điệu NSƯT Đạo diễn Đoàn Bá đã diễn ra thật trang trọng tại Nhà hát Thế giới trẻ - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Sau bài điếu văn đầy xúc động của NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM và thư chia buồn của NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, các nghệ sĩ: NSND Kim Cương, NSƯT Lê Thiện, Ca Lê Hồng, Minh Vương, nhà văn Bích Ngân, nhà giáo Xuân Dũng….đã có nhiều kỷ niệm với NSƯT đạo diễn Đoàn Bá đã nói về ông. Trong niềm xúc động thiêng liêng, NSƯT Thành Lộc đã có bài viết giàu cảm xúc nói về người mà anh tôn kính trong sự nghiệp nghệ thuật.

Vĩnh biệt đạo diễn Đoàn Bá - Người sáng tạo không ngơi nghỉ

Đạo diễn - NSƯT Đoàn Bá được xem là bậc thầy trong dàn dựng những tác phẩm xuất sắc cho sân khấu cải lương, kịch nói, xiếc... Ông ra đi đột ngột trên đất Mỹ (lúc 3 giờ 55 phút ngày 22-8 tại bang California - Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi), để lại bao thương xót cho người thân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và khán giả mộ điệu sân khấu.

đoàn bá Hồng Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo