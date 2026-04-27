Nhớ đạo diễn Đoàn Bá, Hồng Trang tái diễn vở "Thời con gái đã xa"





Tác giả kịch bản Nguyễn Thu Phương (giữa) luôn nhớ ơn NSƯT Đoàn Bá (bìa trái), kỳ vọng vào thế hệ đạo diễn trẻ (Võ Lâm Thạch - bìa phải)

Ba mươi năm nhìn lại, vở kịch "Thời con gái đã xa" hiện lên như một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của một thế hệ làm nghề.

Nghệ sĩ Hồng Trang đã tâm sự: "Từ bản thảo đầu tiên năm 1996 đến lần dàn dựng chuyên nghiệp năm 1997, tác phẩm đã khẳng định sức sống bằng chính chiều sâu cảm xúc và tính nhân văn của bi kịch hậu chiến. Sự thành công của vở diễn gắn liền với những tên tuổi lớn như NSND Trần Ngọc Giàu khi đó là Trưởng đoàn Kịch nói TP HCM đã tạo điều kiện để tác phẩm ra đời. Và đạo diễn NSƯT Đoàn Bá cùng tập thể nghệ sĩ đã nâng kịch bản thành một chỉnh thể sân khấu giàu cảm xúc".

Nhớ lại thời đó, tác giả - nhà văn Nguyễn Thu Phương – người sáng tác kịch bản này đã chia sẻ: "Dàn diễn viên quy tụ những gương mặt tiêu biểu thời đó như: NSND Kim Xuân, NSND Đàm Loan, NSND Trịnh Kim Chi… cùng phần âm nhạc của NSND Hồ Văn Thành đã góp phần tạo nên một không khí sân khấu chân thực, thấm đẫm nỗi đau và sự hy sinh. Tôi rất xúc động khi biết Sân khấu Kịch Đời của Hồng Trang sẽ tái diễn vở này trong dịp chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước".

Nghệ sĩ Hồng Trang

Một tác phẩm để đời

Năm 1998, vở "Thời con gái đã xa" được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Mùa thu 1998, đồng thời được trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng giai đoạn 1995–2000.

Từ đó, tác phẩm được dàn dựng rộng khắp ba miền, lan tỏa đến nhiều loại hình, trong đó có phiên bản cải lương do soạn giả Đức Hiền – soạn giả Hữu Lộc chuyển thể, từng được Nhà hát Cải lương Việt Nam dựng tại Hà Nội dưới sự tham gia của NSND Lê Chức.

Sức sống của "Thời con gái đã xa" không dừng lại ở các sân khấu chuyên nghiệp.

Chính điều đó cho thấy giá trị bền vững của một kịch bản được viết từ trải nghiệm thật và khát vọng nghệ thuật nghiêm túc.

30 năm sức sống bền bỉ

Năm 2026, tròn ba thập niên kể từ khi người viết bước vào nghề, vở diễn được phục dựng bởi Sân khấu Kịch Đời của nghệ sĩ Hồng Trang – nữ nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng 2021 của Báo Người Lao Động.

Các diễn viên trẻ trong vở "Thời con gái đã xa" của Sân khấu Kịch Đời

Suất diễn phiên bản mới này do đạo diễn trẻ Võ Lâm Thạch dàn dựng sẽ mở màn tối 29-4 tại Sân khấu LaMoi (84, đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP HCM), quy tụ dàn diễn viên: Hồng Trang, Vũ Trần, Nghinh Lộc, Bảo Châu, Kỳ Thảo, Nhã Uyên, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến.

Việc một kịch bản từng tạo tiếng vang, do cố NSƯT Đoàn Bá dàn dựng cách đây 30 năm, nay được thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối, cho thấy dòng chảy liên tục của sân khấu. Những tìm tòi mới trong cách thể hiện, kết hợp với nền tảng kịch bản giàu chiều sâu, hứa hẹn mở ra kỳ vọng về một cuộc đối thoại giữa hai thế hệ làm nghề.

Sự trở lại hứa hẹn nhiều xúc cảm

"Tôi cho đó là ký ức về một thời tuổi trẻ dấn thân, về những người thầy đã tận tâm truyền nghề, về đồng nghiệp đã cùng nhau tạo nên một tác phẩm để đời. Hình ảnh đạo diễn NSƯT Đoàn Bá – người thầy được học trò gọi bằng cái tên trìu mến "ông Bụt", vẫn ở trong trái tim tôi và dù hôm nay chỉ còn trong ký ức, sự ra đi của ông và cả thế hệ nghệ sĩ đi trước đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm kế thừa" – Nguyễn Thu Phương nói.

Các diễn viên trẻ trong vở "Thời con gái đã xa" của Sân khấu Kịch Đời

"Khi tác phẩm trở lại sau ba mươi năm, điều còn đọng lại chính là niềm tin vào sức sống của sân khấu và sự sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc. Chúng tôi tin khán giả sẽ đón nhận" – Nghệ sĩ Hồng Trang nói.



