HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ngày hội việc làm quy mô lớn cho người lao động Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hàng loạt hoạt động tư vấn, tuyển dụng trực tiếp sẽ diễn ra tại Ngày hội việc làm do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, công nhân, sinh viên và người lao động trên địa bàn năm 2026.

Ngày hội việc làm quy mô lớn cho người lao động Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập từ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo đó, ngày hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-5 tại phường Hải Vân (lô A1-2, đường Nguyễn Tất Thành). Đối tượng tham gia gồm đoàn viên Công đoàn, người lao động, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động tư vấn, kết nối việc làm trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp. Tại đây, các đơn vị sẽ giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, chế độ phúc lợi, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và tuyển dụng ngay tại các gian hàng.

Bên cạnh đó, ngày hội còn tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa doanh nghiệp với sinh viên và người lao động, giúp định hướng nghề nghiệp và nắm bắt xu hướng thị trường lao động.

Theo kế hoạch, sự kiện nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng người lao động.

Đáng chú ý, ngày hội hướng đến nhiều nhóm đối tượng như lao động tự do, sinh viên, quân nhân xuất ngũ – những lực lượng đang có nhu cầu lớn về thông tin việc làm và định hướng nghề nghiệp.

Kinh phí tổ chức chương trình được bố trí từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Lê Văn Đại giao các ban chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, các trường đại học và doanh nghiệp để triển khai, đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia.

Đà Nẵng dự kiến tăng mức hỗ trợ cho lao động làm việc ở nước ngoài

Đà Nẵng dự kiến tăng mức hỗ trợ cho lao động làm việc ở nước ngoài

(NLĐO) – Đà Nẵng đang hoàn thiện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài với mức cao hơn quy định Trung ương.

Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng cho 1.000 công nhân

(NLĐO) - Trước tình hình giá xăng biến động mạnh, một công ty ở Đà Nẵng chi hỗ trợ mỗi công nhân 200.000 đồng nhằm động viên, chia sẻ gánh nặng chi phí.

Công đoàn Đà Nẵng dự kiến mở "phiên chợ online" cho công nhân

(NLĐO) - LĐLĐ TP Đà Nẵng dự kiến tổ chức phiên chợ trực tuyến bán hàng online, đưa phúc lợi đến gần hơn với người lao động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo