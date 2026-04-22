Ngày hội việc làm quy mô lớn cho người lao động Đà Nẵng

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, công nhân, sinh viên và người lao động trên địa bàn năm 2026.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập từ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo đó, ngày hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-5 tại phường Hải Vân (lô A1-2, đường Nguyễn Tất Thành). Đối tượng tham gia gồm đoàn viên Công đoàn, người lao động, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động tư vấn, kết nối việc làm trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp. Tại đây, các đơn vị sẽ giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, chế độ phúc lợi, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và tuyển dụng ngay tại các gian hàng.

Bên cạnh đó, ngày hội còn tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa doanh nghiệp với sinh viên và người lao động, giúp định hướng nghề nghiệp và nắm bắt xu hướng thị trường lao động.

Theo kế hoạch, sự kiện nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng người lao động.

Đáng chú ý, ngày hội hướng đến nhiều nhóm đối tượng như lao động tự do, sinh viên, quân nhân xuất ngũ – những lực lượng đang có nhu cầu lớn về thông tin việc làm và định hướng nghề nghiệp.

Kinh phí tổ chức chương trình được bố trí từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Lê Văn Đại giao các ban chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, các trường đại học và doanh nghiệp để triển khai, đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia.