Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đánh đổi an toàn lấy lợi nhuận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đánh đổi an toàn lấy lợi nhuận

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – TP Đà Nẵng yêu cầu đặt an toàn lao động lên trên hết, xử lý nghiêm vi phạm, giảm tai nạn trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng mở rộng.

Ngày 24-4, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phối hợp Sở Nội vụ tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, doanh nghiệp và hơn 800 công nhân, người lao động đại diện 80 đơn vị.

Lãnh đạo Đà Nẵng: “Yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận trên tính mạng lao động” - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe, tính mạng của người lao động

Chương trình nhằm phát động đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đồng thời chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động. Năm 2026, Tháng hành động về ATVSLĐ có chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số", còn Tháng Công nhân với thông điệp "Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Đáng chú ý, thành phố xác định triển khai các hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết trực tiếp những vấn đề người lao động quan tâm. Doanh nghiệp được yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn trong sản xuất; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như "Đối thoại tháng 5", diễn đàn góp ý xây dựng tổ chức Công đoàn, chương trình "Cảm ơn người lao động", ngày hội kỹ năng lao động, thúc đẩy sáng kiến, phát triển đoàn viên và giới thiệu công nhân ưu tú cho Đảng. Tổng thể có hơn 10 hoạt động lớn, lấy người lao động làm trung tâm.

Lãnh đạo Đà Nẵng: “Yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận trên tính mạng lao động” - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo người lao động

Lãnh đạo Đà Nẵng: “Yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận trên tính mạng lao động” - Ảnh 3.

Đại diện Sở Nội vụ TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo người lao động

Lãnh đạo Đà Nẵng: “Yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận trên tính mạng lao động” - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Công đoàn năm 2025

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải đặt an toàn lao động lên trên hết, coi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành, doanh nghiệp đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thực chất; khắc phục triệt để các tồn tại, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động nghiêm trọng; xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm về điều kiện làm việc và bảo hiểm cho người lao động.

"Doanh nghiệp không được đặt lợi nhuận lên trên tính mạng, sức khỏe người lao động; phải bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, điều kiện làm việc an toàn. Đồng thời, người lao động cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ quy trình sản xuất" - lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, thanh tra sẽ được tăng cường với quan điểm "phòng ngừa là chính", kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, không để xảy ra hậu quả rồi mới khắc phục.

Lãnh đạo Đà Nẵng: “Yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận trên tính mạng lao động” - Ảnh 5.

Dip này, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao nhiều phần hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Đà Nẵng: “Yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận trên tính mạng lao động” - Ảnh 6.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe công nhân, hướng tới môi trường làm việc an toàn, hiện đại, bền vững.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2025; trao cờ thi đua cho 5 tập thể xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, hỗ trợ 20 suất quà cho công nhân khó khăn và trao 16 "Mái ấm Công đoàn".

Ngay sau lễ phát động, Hội thao công nhân, viên chức, lao động TP Đà Nẵng năm 2026 được khai mạc, thu hút 115 đội với 2.444 vận động viên tham gia, thi đấu 5 môn, kéo dài đến cuối tháng 5.

Báo cáo từ Sở Nội vụ, năm 2025, Đà Nẵng xảy ra 240 vụ tai nạn lao động, làm 252 người bị nạn, trong đó làm 10 người chết, 38 người bị thương nặng. Có 68 vụ do lỗi của người sử dụng lao động, 147 vụ do lỗi của người lao động và 25 vụ do nguyên nhân khách quan.


Tin liên quan

Ngày hội việc làm quy mô lớn cho người lao động Đà Nẵng

(NLĐO) – Hàng loạt hoạt động tư vấn, tuyển dụng trực tiếp sẽ diễn ra tại Ngày hội việc làm do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Đà Nẵng dự kiến tăng mức hỗ trợ cho lao động làm việc ở nước ngoài

(NLĐO) – Đà Nẵng đang hoàn thiện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài với mức cao hơn quy định Trung ương.

Công đoàn Đà Nẵng dự kiến mở "phiên chợ online" cho công nhân

(NLĐO) - LĐLĐ TP Đà Nẵng dự kiến tổ chức phiên chợ trực tuyến bán hàng online, đưa phúc lợi đến gần hơn với người lao động.

Đà Nẵng thị trường lao động người lao động an toàn lao động "Tháng Công nhân"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo