Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đánh đổi an toàn lấy lợi nhuận

Ngày 24-4, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phối hợp Sở Nội vụ tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, doanh nghiệp và hơn 800 công nhân, người lao động đại diện 80 đơn vị.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe, tính mạng của người lao động

Chương trình nhằm phát động đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đồng thời chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động. Năm 2026, Tháng hành động về ATVSLĐ có chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số", còn Tháng Công nhân với thông điệp "Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Đáng chú ý, thành phố xác định triển khai các hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết trực tiếp những vấn đề người lao động quan tâm. Doanh nghiệp được yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn trong sản xuất; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như "Đối thoại tháng 5", diễn đàn góp ý xây dựng tổ chức Công đoàn, chương trình "Cảm ơn người lao động", ngày hội kỹ năng lao động, thúc đẩy sáng kiến, phát triển đoàn viên và giới thiệu công nhân ưu tú cho Đảng. Tổng thể có hơn 10 hoạt động lớn, lấy người lao động làm trung tâm.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo người lao động

Đại diện Sở Nội vụ TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo người lao động

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Công đoàn năm 2025

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải đặt an toàn lao động lên trên hết, coi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành, doanh nghiệp đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thực chất; khắc phục triệt để các tồn tại, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động nghiêm trọng; xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm về điều kiện làm việc và bảo hiểm cho người lao động.

"Doanh nghiệp không được đặt lợi nhuận lên trên tính mạng, sức khỏe người lao động; phải bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, điều kiện làm việc an toàn. Đồng thời, người lao động cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ quy trình sản xuất" - lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, thanh tra sẽ được tăng cường với quan điểm "phòng ngừa là chính", kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, không để xảy ra hậu quả rồi mới khắc phục.

Dip này, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao nhiều phần hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe công nhân, hướng tới môi trường làm việc an toàn, hiện đại, bền vững.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2025; trao cờ thi đua cho 5 tập thể xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, hỗ trợ 20 suất quà cho công nhân khó khăn và trao 16 "Mái ấm Công đoàn".

Ngay sau lễ phát động, Hội thao công nhân, viên chức, lao động TP Đà Nẵng năm 2026 được khai mạc, thu hút 115 đội với 2.444 vận động viên tham gia, thi đấu 5 môn, kéo dài đến cuối tháng 5.

Báo cáo từ Sở Nội vụ, năm 2025, Đà Nẵng xảy ra 240 vụ tai nạn lao động, làm 252 người bị nạn, trong đó làm 10 người chết, 38 người bị thương nặng. Có 68 vụ do lỗi của người sử dụng lao động, 147 vụ do lỗi của người lao động và 25 vụ do nguyên nhân khách quan.



