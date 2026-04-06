Cung hoàng đạo tuần: Sư Tử thăng tiến, Thiên Bình rực rỡ tình duyên

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 6-4 đến ngày 12-4.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này đánh dấu giai đoạn chuyển giao quan trọng. Bạch Dương có xu hướng muốn rời bỏ những thứ cũ kỹ không còn phù hợp. Tuy nhiên, đừng quá vội vàng. Hãy cho phép bản thân có thời gian nghỉ ngơi và quan sát trước khi thực hiện những thay đổi lớn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Dù không có những khoản thu đột biến, nhưng khả năng quản lý chi tiêu và kiểm soát rủi ro của bạn cực kỳ tốt. Vì vậy, đây là thời điểm lý tưởng để Kim Ngưu thiết lập các kế hoạch tích lũy dài hạn.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Cảm xúc thất thường dễ dẫn đến việc mua sắm bốc đồng. Chính vì vậy, Song Tử nên tránh đưa ra các quyết định tài chính quan trọng trong tuần này để bảo toàn túi tiền.

Sư Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu là những cung hoàng đạo có vận trình tốt nhất tuần từ ngày 6-4 đến ngày 12-4. Ảnh: Shutterstock

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Năng lượng cạnh tranh trong công việc và cuộc sống tăng cao. Cự Giải có thể gặp phải những ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp. Những lúc như vậy, cung hoàng đạo này nên bình tĩnh và lắng nghe.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Đây là tuần lễ vàng để Sư Tử tỏa sáng tại nơi làm việc. Nhờ khả năng phối hợp nhóm ăn ý và tầm nhìn xa, cung hoàng đạo này dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Những lo âu và sự cầu toàn quá mức có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Lời khuyên cho Xử Nữ là hãy bớt suy diễn và học cách tin tưởng đối phương nhiều hơn.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Đây là cung hoàng đạo có tình duyên viên mãn nhất tuần. Thiên Bình độc thân sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ người khác giới. Trong khi đó, tình cảm của các cặp đôi thêm nồng nhiệt.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Sự tập trung của Bọ Cạp trong tuần này nằm ở việc củng cố các nền tảng sẵn có. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến sức khỏe tinh thần, tránh để những áp lực vô hình làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Với Nhân Mã, đây là tuần lễ tràn đầy cảm hứng cho các hoạt động sáng tạo và kết nối xã hội. Sự chủ động trong giao tiếp sẽ giúp cung hoàng đạo này mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Công việc có thể đòi hỏi Ma Kết phải tăng ca hoặc xử lý các nhiệm vụ phát sinh. Mặc dù bận rộn nhưng đây lại là cơ hội để cung hoàng đạo này chứng minh năng lực.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình khao khát sự tự do và muốn bứt phá khỏi những quy tắc gò bó. Thế nhưng, hãy bảo đảm rằng những thay đổi của bản thân dựa trên thực tế chứ không chỉ là sự ngẫu hứng nhất thời.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư dễ rơi vào trạng thái mông lung, thiếu định hướng. Do đó, thay vì ôm đồm quá nhiều việc, cung hoàng đạo này cần tập trung giải quyết từng mục tiêu nhỏ để lấy lại đà làm việc.



