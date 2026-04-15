Cuộc chiến của AI và người thật

"50 năm về sau" (lời Việt: Đặng Thanh Tuyền) là bản nhạc Hoa lời Việt nổi tiếng, đặc biệt viral qua phiên bản Metal Rock Ballad do ca sĩ AI (trí tuệ nhân tạo) F47 thể hiện.

Ca khúc có nội dung hoài niệm về tình yêu bền chặt, về sự gắn bó đến khi tóc bạc. Trong khi đường đua nhạc Việt từ đầu năm đến nay chưa có tác phẩm nào nổi lên như năm trước thì các ca khúc AI trở thành chủ nhân của các bảng xếp hạng. "50 năm về sau" là một minh chứng điển hình.

Không thể phủ nhận AI

Tính từ đầu năm đến nay, trên các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok và YouTube), các ca khúc AI đang bùng nổ. Nổi bật là các bản cover giọng ca sĩ giấu mặt hoặc sáng tác mới như "Thiệp hồng sai tên", "Hôn lễ của em", "Em thua cô ta", "Say một đời vì em" và "50 năm về sau". Nhạc AI cover các bản hit cũ theo phong cách rock hoặc boléro cũng rất được ưa chuộng.

Ca sĩ Đăng Khôi thể hiện ca khúc “50 năm về sau” và “Thiệp hồng sai tên” do AI thể hiện rất thành công. (Ảnh: HUY VÕ)

AI cover cũng là điểm nhấn nổi bật ở các bảng xếp hạng âm nhạc bởi phong cách thể hiện mới mẻ. Trong đó, các ca khúc như "Giã từ" (Phương Thanh), "Phía sau một cô gái" (SOOBIN), "Ngàn năm tương phùng" (Đăng Khôi), "Khi nào em mới biết" (Nhật Hào hoặc Hồ Quang Hiếu), "Truy mộng nhân" (Hiền Thục),… được cover bởi giọng AI đầy thú vị. Không hạn chế thể loại, AI cover cả các ca khúc nhạc đỏ, trữ tình, boléro như "Gửi em ở cuối sông Hồng" remix, "Hoa cài mái tóc", "Ký ức nhạt màu", "Khói thuốc đợi chờ", "Mưa chiều", "Say một đời vì em" (thể loại slow rock/boléro)…

Bản hit “50 năm về sau” phiên bản AI đang khuynh đảo đường đua nhạc Việt (Ảnh chụp màn hình)

Điểm nổi bật của các ca khúc do AI là "không thể chê vào đâu được". AI không lấn át những giọng ca gắn liền với các bản hit đình đám được chọn cover nhưng nhạc AI chiếm sóng danh sách/bảng xếp hạng các bài hát thịnh hành nhờ giọng hát AI giả lập giống hệt ca sĩ nổi tiếng, được hòa âm phối khí bắt tai, tạo cảm giác mới lạ cho người nghe.

Ca sĩ Mỹ Lệ thừa nhận: "Phải thừa nhận là rất đỉnh, không chê được. Tôi là ca sĩ lâu năm nên có thể nhận diện được một giọng ca hay chỗ nào, yếu chỗ nào nhưng nói thật, giọng hát của AI không có khuyết điểm nào cả. Không thể phủ nhận AI được".

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định nhờ khả năng tùy chỉnh linh hoạt, giọng hát AI gần như hoàn hảo về mặt kỹ thuật: loại bỏ lỗi hát sai nhịp, hụt hơi, tạo ra chất giọng dày, vang và nội lực - điều vốn rất khó đạt được với ca sĩ thật. Minh chứng là sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng - "Mưa chiều" đã được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau, nổi bật nhất là phiên bản rock của Phương Thanh và bản cover của AI gây nhiều tranh luận. Bản AI đã đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok, dấy lên lo ngại trong giới chuyên môn về việc lạm dụng công nghệ trong âm nhạc. Tuy nhiên, sức hút của ca khúc không hề giảm, đưa "Mưa chiều" vào top tìm kiếm năm nay. Hay như bài "50 năm về sau", 100% bình luận của khán giả là những lời khen ngợi cho phần thể hiện của giọng ca AI.

"Đừng sợ AI"

AI, trong lĩnh vực sáng tạo, đang bị xem là "hung thần", "kẻ thù", "mối đe dọa"… Với sự nổi bật đang có, những mặc định về AI không hẳn vô lý. Vì AI đang sở hữu một kho tàng kiến thức tổng hợp khổng lồ và được ứng dụng (chọn lọc) với tần suất "chớp mắt", tức nhanh hơn những gì con người có thể tưởng tượng.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nói thêm: "Tôi cho rằng giọng hát AI tạo nên gần như hoàn hảo. Ví dụ, AI có thể tạo nên bản thu với chất giọng lên tới hai quãng tám, đầy nội lực và cao trào. Thông thường, chỉ những ca sĩ của dàn nhạc hợp xướng, giọng tenor, soprano mới hát được nốt cao này, còn ca sĩ thị trường thì rất ít người chinh phục được". Ông cho biết tình trạng "người làm nhạc mất việc vì AI" đã bắt đầu xuất hiện.

Producer Hoaprox chia sẻ: "Giới sáng tạo bây giờ sợ AI là thật. Mình có thể mất hàng tháng để có một sản phẩm thành hình thì AI một ngày có thể sản xuất vài sản phẩm hoàn chỉnh. Về độ nhanh, giới sáng tạo chắc chắn "không có cửa" để đấu lại AI". Tuy nhiên, sợ không có nghĩa là thua.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khẳng định: "Một sáng tác sống được nhờ vào tình yêu và cảm xúc. AI sở hữu kho tàng tư liệu khổng lồ nhưng người làm sáng tạo lại sở hữu một kho tàng cảm xúc và tình yêu. Chưa nói đến những sáng tạo khác biệt - điều AI hoàn toàn không thể có. Vì vậy, chúng ta có thể sợ độ nhanh của AI nhưng chúng ta sẽ không thể thua AI về độ sáng tạo".

Đồng thuận với quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhấn mạnh bất chấp tính năng ưu việt của AI, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quan trọng, khó có thể thay thế hoàn toàn. "Muốn khai thác tốt AI, người sử dụng phần mềm phải biết viết câu lệnh. Do đó, con người không thể lệ thuộc 100% vào công nghệ" - nhạc sĩ nói.

Theo giới chuyên môn, AI chỉ có thể trở thành đối thủ khi sở hữu tất cả những thứ mà con người không có nhưng đến nay, AI vẫn có những khiếm khuyết trong sáng tạo. Trong khi đó, giới sáng tạo với nhiệm vụ dẫn đầu xu hướng sẽ có những ưu thế tuyệt đối.

Để tồn tại, giới sáng tạo phải có tư duy khác biệt, tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.

"AI chỉ nên được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ cho hành trình sáng tạo. AI không thể đánh bại người thật nếu giới sáng tạo nghiêm túc hơn về công việc của chính mình" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đúc kết.



