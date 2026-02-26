HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cuộc đấu trí nghẹt thở của công an với gã đàn ông sát hại vợ ngày giáp Tết

Uyên Châu

(NLĐO)- Cuộc đấu trí nghẹt thở của công an đã phơi bày tội ác kinh hoàng của người chồng đối với người vợ từng đầu ấp tay gối ngày giáp Tết

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lê Văn Thương (53 tuổi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người".

Lê Văn Thương khai nhận tội ác Giết vợ gây rúng động Dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước và Kiểm sát viên đấu tranh với đối tượng Lê Văn Thương.

Vào ngày 9-2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp), trực ban Công an phường Bình Phước tiếp nhận thông tin từ anh L.M.A (22 tuổi, quê Cà Mau) báo tin mẹ mình là bà Q.T.Th. (46 tuổi) bị “điện giật” tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3. Nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Kiểm tra hiện trường đã được dọn dẹp sơ sài vẫn còn vương  mùi khét và những vết máu chưa xóa sạch, các cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện trong chiếc máy giặt ở góc nhà có một đoạn dây điện dài khoảng 2 m đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ ở một đầu.

Xác định đây không đơn thuần là một vụ tai nạn, công an tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ của chị Th. và biết được thông tin người chồng là Lê Văn Thương (53 tuổi), nhân chứng quan trọng nhất đột ngột “biến mất” khỏi bệnh viện sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ.

Vượt hơn 400 km về đến đất mũi Cà Mau, tổ công tác đã phối hợp cùng Công an xã Khánh An (Cà Mau) mời Thương về trụ sở làm việc. Lúc này, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, liên tục than thở về việc vợ xui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy bằng việc về quê để gom tiền lên lo chi phí chữa bệnh cho vợ. Ngay trong ngày, lệnh di lý Lê Văn Thương về phường Bình Phước đã được thực thi.

Tại trụ sở, cuộc đấu trí với Thương diễn ra căng thẳng, đối tượng luôn tỏ ra “thật thà”, “ngờ nghệch” nhưng tâm lý rất lì lợm. Suốt nhiều giờ đồng hồ, Thương chỉ lặp lại một kịch bản duy nhất: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”.

Lê Văn Thương khai nhận tội ác Giết vợ gây rúng động Dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng Thương ban đầu chối tội

Đối tượng đã dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình trước đó. Không khí trong phòng lấy lời khai vô cùng căng thẳng, có lúc rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không nhận tội.

Nhận thấy đối tượng đang dùng “vỏ bọc” tình cảm để lấp liếm che giấu tội ác, đích thân thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước trực tiếp vào làm việc với Thương. Sau nhiều giờ đấu tranh, thượng tá Thành đã đánh gục “tâm lý lì lợm” và Thương cúi đầu khai nhận toàn bộ tội lỗi.

Theo lời khai của Thương, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng, nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dịp Tết vừa qua, Thương muốn cả nhà bỏ việc làm công nhân về Cà Mau sinh sống hẳn nhưng chị vợ không đồng ý và đòi ly hôn.

Đỉnh điểm, rạng sáng 8-2, trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy và lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V.

Lê Văn Thương khai nhận tội ác Giết vợ gây rúng động Dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Số dây điện vật chứng trong căn phòng trọ.

Tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang còn say giấc khiến chị bị điện giật. Nghe có tiếng động lớn, con trai đang ngủ trên gác bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra nhiều. Sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo tin vợ đã tỉnh và nói “Không phải điện giật mà bị đánh”, Thương đã sợ hãi bỏ trốn về quê.


Tro tàn hé lộ tội ác sau vụ cháy ở TPHCM

Tro tàn hé lộ tội ác sau vụ cháy ở TPHCM

(NLĐO) - Vụ cháy giữa ban ngày tưởng chừng là tai nạn bất ngờ nhưng khi lớp tro tàn nguội lạnh, sự thật kinh hoàng dần lộ diện.

Câu chuyện tội ác của những nhóm thanh thiếu niên “to gan"

(NLĐO) - Các bị cáo đều là những thanh niên bỏ học từ sớm, là lao động tự do, từ Đắk Lắk vào TPHCM làm thuê kiếm sống.

Kỳ án bộ xương khô trong hang sâu và tội ác kinh hoàng bị chôn vùi 30 năm

Ngày 11-7-2022, tin báo từ người dân về bộ xương người trong hang đá thuộc xã Pu Sam Cáp đã phá tan sự yên tĩnh của núi rừng tỉnh Lai Châu.

