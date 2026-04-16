HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuộc đua giữa TikTok Shop và Shopee ngày càng gay cấn

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Dù thứ hạng không thay đổi, khoảng cách giữa Shopee và TikTok Shop đã thu hẹp đáng kể.

Báo cáo thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á 2025 do Momentum Works công bố cho thấy Shopee tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với 53% thị phần, tương ứng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) đạt 83,2 tỉ USD, tăng mạnh so với mức 66,8 tỉ USD năm 2024.

Trong khi đó, TikTok Shop ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá, đạt 45,6 tỉ USD trong năm 2025, gần gấp đôi so với 22,6 tỉ USD của năm trước. 

Tổng GMV của nền tảng này (bao gồm Tokopedia) đã tương đương 65,7% quy mô của Shopee, cho thấy khoảng cách giữa các nền tảng lớn đang nhanh chóng thu hẹp.

Lazada cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi dần gia tăng thị phần tại Singapore nhờ chuyển hướng chiến lược tập trung vào thương hiệu.

Đáng chú ý, thương mại nội dung (video, livestream, tiếp thị liên kết) ngày càng đóng vai trò cốt lõi, chiếm khoảng 32% tổng GMV toàn khu vực. Hiện ba nền tảng lớn gồm Shopee, TikTok Shop và Lazada đang chiếm tới 98,8% quy mô thị trường.

"Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một lực lượng đột phá làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái thương mại điện tử, từ khâu sản xuất nội dung đến cách thức tạo ra nhu cầu mua sắm. Các nền tảng lớn đang tận dụng ưu thế về lưu lượng truy cập và dữ liệu người dùng để phát triển các công cụ tiếp thị thông minh" – Momentum Works nhận định.

- Ảnh 2.

Khoảng cách giữa Shopee và TikTok Shop đang thu hẹp đáng kể

Tại Việt Nam, Shopee tiếp tục giữ vị trí số một với GMV hơn 11,8 tỉ USD, tương đương khoảng 58% thị phần. TikTok Shop đứng thứ hai với gần 8 tỉ USD, chiếm khoảng 39%. Hai nền tảng còn lại là Lazada và Tiki chỉ chiếm tổng cộng khoảng 3%.

Dù thứ hạng không thay đổi, khoảng cách giữa Shopee và TikTok Shop đã thu hẹp đáng kể. Nếu năm 2024, chênh lệch thị phần giữa hai nền tảng lên tới 37 điểm phần trăm thì đến năm 2025 con số này chỉ còn 19 điểm phần trăm.

Số liệu này tương đồng với báo cáo của YouNet ECI công bố hồi tháng 3-2025, khi Shopee duy trì vị thế dẫn đầu với khoảng 57,5% thị phần, tăng trưởng doanh thu 6%. Tuy nhiên, điểm nhấn thuộc về TikTok Shop với mức tăng trưởng lên tới 93%, nâng thị phần từ 26,9% lên gần 40%.

Ở góc độ vận hành, Shopee cho biết đang đẩy mạnh nâng cấp dịch vụ giao hàng nhanh. Từ ngày 11-5, nền tảng này mở rộng hình thức giao hàng hỏa tốc 4 giờ cho các nhà bán thuộc Shopee Mall và Shop Yêu Thích+ tại TPHCM.

Đến cuối quý I/2026, hơn 60% sản phẩm tại khu vực này đã hỗ trợ giao nhanh, với giá trị đơn hàng trung bình cao hơn 1,7 lần so với đơn hàng thông thường. Hiện hơn 60% sản phẩm từ các gian hàng tại TPHCM đã kích hoạt hình thức giao hàng hỏa tốc 4 giờ.

Theo Shopee, việc mở rộng này giúp nhà bán gia tăng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu "cần ngay – muốn nhanh", đồng thời cải thiện tỉ lệ chuyển đổi, rút ngắn thời gian xử lý đơn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo Momentum Works, quy mô thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2025 đạt 157,6 tỉ USD, tăng 22,8% so với năm trước. Tăng trưởng chủ yếu đến từ Thái Lan và Malaysia với mức tăng lần lượt 51,8% và 47,6%.

Trong khi đó, Việt Nam, Philippines và Singapore cùng ghi nhận mức tăng trên 20%. Indonesia vẫn là thị trường lớn nhất khu vực (chiếm 37%) nhưng chỉ tăng trưởng 2,2%.

Tin liên quan

Một nhà bán hàng Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục trên Shopee

Một nhà bán hàng Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục trên Shopee

(NLĐO)- Một nhà bán hàng Việt đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video trong năm 2025, mức cao nhất trong nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên Shopee.

Livestream của LSOUL trên Shopee đưa thời trang Việt đến Singapore

Tiếp tục hành trình chinh phục người dùng trong nước & quốc tế, LSOUL thúc đẩy đưa thời trang Việt ra thị trường mới với mô hình xuất khẩu trực tuyến của Shopee

Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền

(NLĐO)- Shopee lưu ý trong giai đoạn đầu triển khai, sàn sẽ tiến hành áp dụng với lần lượt từng nhóm người tiêu dùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo