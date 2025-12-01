Một nhà bán hàng Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục trên Shopee

Ngày 1-12, Shopee - nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á, Trung Quốc và Brazil kỷ niệm 10 năm thành lập. Tại Việt Nam, Shopee đang là sàn thương mại điện tử có thị phần lớn nhất.

Hiện Shopee cung cấp hệ thống giải pháp tiếp thị liên kết (AMS) và hợp tác cùng mạng lưới người có sức ảnh hưởng (KOL) để giúp nhà bán hàng tiếp cận khách hàng mới.

Theo thống kê đến nay, các nhà bán hàng MSME (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) Việt Nam đã bán hơn 942 triệu sản phẩm thông qua AMS. Riêng từ năm 2022, các nhà bán hàng MSME Việt Nam đã sản xuất hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video.

Trong năm 2025, một nhà bán hàng tiêu biểu tại Việt Nam đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video và đạt mức cao nhất trong nhóm MSME trên nền tảng, tương đương mức tăng trưởng gấp 807 lần so với năm 2023.

Trong khi đó, DalatFarm đã bán hơn 75.400 sản phẩm thông qua AMS trong 4 năm qua. Riêng số lượng đơn hàng được đặt thông qua Shopee Video từ năm 2024 đã tăng gấp 2,2 lần.

Song song phát triển hệ sinh thái bán hàng, Shopee cho biết đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh.

Shopee thống kê số liệu nổi bật trong thời gian qua

Cụ thể, AI Smart Template – công cụ giúp tự động điền thông tin chi tiết, đồng thời gợi ý tên và danh mục phù hợp, AI Post hỗ trợ tạo hình ảnh sản phẩm chất lượng cao với độ sáng, bố cục và hậu kỳ, AI Model Try-On Image cho phép nhà bán hàng mô phỏng sản phẩm trên người mẫu ảo.

Điều này giúp nhà bán hàng tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian và nhân lực, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm và cải thiện tỉ lệ chuyển đổi.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, cho biết hành trình 10 năm đã minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của các nhà bán hàng Việt trong thời đại số.

"Trong giai đoạn tiếp theo, Shopee Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các nhà bán hàng Việt phát huy sức mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp tích cực vào nền kinh tế số quốc gia"- ông Trần Tuấn Anh nói.