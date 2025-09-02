Tổng thống Nga không ngăn Ukraine gia nhập EU, NATO thì khác

Ông Putin cũng cho rằng có thể đạt được sự đồng thuận về việc đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine.

Trong một số phát biểu ôn hòa nhất kể từ hội nghị thượng đỉnh Alaska, ông Putin cho rằng những tuyên bố của lãnh đạo châu Âu về việc Nga có thể một ngày nào đó tấn công sâu hơn vào châu Âu chỉ là những "câu chuyện hù dọa".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 2-9. Ảnh: AP

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cường quốc toàn cầu có thể đạt được sự đồng thuận về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông lưu ý rằng vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng trước.

Ám chỉ đến những lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng ở châu Âu và mối liên hệ của NATO với cuộc xung đột Ukraine, ông Putin nói chính quyền ông Donald Trump lắng nghe Nga hơn chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden. Theo ông, điều này cho thấy dấu hiệu của sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng.

Ông Putin bác bỏ những cáo buộc "hoàn toàn vô lý" của một số nước châu Âu rằng Nga đang chuẩn bị tấn công các quốc gia NATO. Trong khi đó, các nước ủng hộ Ukraine cho rằng việc viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev chính là cách ngăn chặn kịch bản này, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào cho xung đột với Nga đều phải bao gồm các bảo đảm an ninh chắc chắn cho Ukraine dưới hình thức hỗ trợ quân sự lâu dài hoặc một phương án tương đương với việc gia nhập NATO.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow coi đề xuất gia nhập NATO của Ukraine là một mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. Ông Putin nhấn mạnh: "Ukraine có thể quyết định cách đảm bảo an ninh của mình. Nhưng an ninh này… không thể được đảm bảo bằng cách đánh đổi an ninh của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga".

Trong khi đó, lực lượng Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã triển khai 150 máy bay không người lái tấn công Ukraine trong đêm 1 và 2-9. Hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 120 máy bay không người lái trên khắp miền Bắc, miền Nam, miền Đông và miền Trung. Khoảng 30 máy bay không người lái đã tấn công mục tiêu ở 9 địa điểm khác nhau và các mảnh vỡ của những máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống 5 địa điểm khác.