Tổng thống Nga không ngăn Ukraine gia nhập EU, NATO thì khác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Nga không ngăn Ukraine gia nhập EU, NATO thì khác

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2-9 cho biết Moscow chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông Putin cũng cho rằng có thể đạt được sự đồng thuận về việc đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine. 

Trong một số phát biểu ôn hòa nhất kể từ hội nghị thượng đỉnh Alaska, ông Putin cho rằng những tuyên bố của lãnh đạo châu Âu về việc Nga có thể một ngày nào đó tấn công sâu hơn vào châu Âu chỉ là những "câu chuyện hù dọa".

Tổng thống Nga không ngăn Ukraine gia nhập EU, NATO thì khác- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 2-9. Ảnh: AP

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cường quốc toàn cầu có thể đạt được sự đồng thuận về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông lưu ý rằng vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng trước.

Ám chỉ đến những lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng ở châu Âu và mối liên hệ của NATO với cuộc xung đột Ukraine, ông Putin nói chính quyền ông Donald Trump lắng nghe Nga hơn chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden. Theo ông, điều này cho thấy dấu hiệu của sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng.

Ông Putin bác bỏ những cáo buộc "hoàn toàn vô lý" của một số nước châu Âu rằng Nga đang chuẩn bị tấn công các quốc gia NATO. Trong khi đó, các nước ủng hộ Ukraine cho rằng việc viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev chính là cách ngăn chặn kịch bản này, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào cho xung đột với Nga đều phải bao gồm các bảo đảm an ninh chắc chắn cho Ukraine dưới hình thức hỗ trợ quân sự lâu dài hoặc một phương án tương đương với việc gia nhập NATO.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow coi đề xuất gia nhập NATO của Ukraine là một mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. Ông Putin nhấn mạnh: "Ukraine có thể quyết định cách đảm bảo an ninh của mình. Nhưng an ninh này… không thể được đảm bảo bằng cách đánh đổi an ninh của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga".

Trong khi đó, lực lượng Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã triển khai 150 máy bay không người lái tấn công Ukraine trong đêm 1 và 2-9. Hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 120 máy bay không người lái trên khắp miền Bắc, miền Nam, miền Đông và miền Trung. Khoảng 30 máy bay không người lái đã tấn công mục tiêu ở 9 địa điểm khác nhau và các mảnh vỡ của những máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống 5 địa điểm khác.

Tin liên quan

Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea

Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea

(NLĐO) - Ukraine lần đầu triển khai tên lửa hành trình tầm xa tự phát triển Flamingo tấn công gây thiệt hại lớn cho căn cứ tình báo Nga tại bán đảo Crimea.

Điểm nóng xung đột ngày 2-9: Ukraine chờ đón hàng chục ngàn quân châu Âu?

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris - Pháp vào ngày 4-9.

Tổng thống Ukraine "cảnh báo nóng" đối với Nga

(NLĐO) - "Các cuộc tấn công mới sâu vào Nga đã được lên kế hoạch" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 31-8.

Ukraine NATO Liên minh châu Âu Donald Trump tổng thống nga vladimir putin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo