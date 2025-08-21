Cuộc hội ngộ xúc động cùng hình mẫu trong ca khúc "Linh hồn tượng đá"

Từ trái sang; Bà Lưu Dung Anh, ca sĩ Lan Ngọc, Tú Trinh và Mỹ Chi

Đó là nhân vật từng là cảm hứng để nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng sáng tác nên ca khúc "Linh hồn tượng đá".

"Linh hồn tượng đá" của Mai – Bích - Dung"?

Câu chuyện bắt đầu từ thập niên 60, khi ba nữ sinh tên: Mai – Bích – Dung tình cờ được quá giang xe của nhóm nhạc sĩ trẻ tại Vũng Tàu. Vẻ trong sáng, hồn nhiên và nét thơ mộng của các cô gái đã để lại ấn tượng sâu đậm, trở thành nguồn cảm hứng để nhóm Lê Minh Bằng viết nên những bản tình ca lãng mạn, đi vào ký ức nhiều thế hệ yêu nhạc. Trong đó, "Linh hồn tượng đá" đã trở thành một trong những ca khúc trữ tình kinh điển, vang bóng nửa thế kỷ qua.

Nhiều năm sau, khi các nghệ sĩ được gặp lại bà Dung – hình mẫu năm xưa – bao ký ức ùa về. Không còn là cô nữ sinh e ấp của thập niên 60 của thế kỷ 20, nhưng sự duyên dáng, ấm áp trong lời kể của bà khiến khung cảnh hội ngộ chan chứa tình người và nghệ thuật.

Các nghệ sĩ càng nghẹn ngào hơn khi nghe bà chia sẻ: trong chuyến du lịch Mỹ vừa qua, bà đã đến viếng mộ nhạc sĩ Anh Bằng – một trong ba thành viên nhóm Lê Minh Bằng, như một cách tri ân người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn bất tử trong đời sống âm nhạc.

Bà Lưu Dung Anh lúc trẻ và bài hát "Linh hồn tượng đá"

Nghệ sĩ cũng yêu thích "Linh hồn tượng đá"

Trong giây phút đầy cảm xúc ấy, mỗi nghệ sĩ đều mang theo một kỷ niệm riêng với âm nhạc Lê Minh Bằng. Nghệ sĩ hài Mỹ Chi chia sẻ: "Chỉ cần nghe giai điệu đầu tiên của "Linh hồn tượng đá", tôi đã thấy tuổi trẻ và những rung động đầu đời như trở lại. Tôi nhớ mãi lần đầu nghe ca khúc này trên radio thời thiếu nữ, tim mình như thắt lại. Âm nhạc của Lê Minh Bằng có một sức hút lạ kỳ, chạm vào trái tim người nghe từ lần đầu tiên".

Nghệ sĩ Tú Trinh bồi hồi: "Tôi từng diễn nhiều vở kịch có sử dụng ca khúc của Lê Minh Bằng làm nhạc nền. Mỗi lần vang lên, tôi như thấy cả khung cảnh sân khấu bừng sáng. Đó không chỉ là giai điệu, mà là hơi thở của một thời đại. Lần đầu tôi nghe "Này người tình nhỏ" ở một buổi liên hoan văn nghệ, đến nay vẫn nhớ cái cảm giác đó".

Từ trái sang: NS Tú Trinh, Lan Ngọc và Hồng Vân

Ca sĩ Lan Ngọc xúc động nói: "Nhóm Lê Minh Bằng được 3 nhạc sĩ Lê Dinh, Anh Bằng và Minh Kỳ thành lập từ khoảng giữa thập niên 1960, với tiêu chí sáng tác là viết ra loại nhạc hợp với mọi tầng lớp công chúng, từ thành thị tới thôn quê, để ai cũng có thể thưởng thức được. Đó là những bài hát có lời ca trong sáng, giản dị, dễ nhớ và dễ thuộc lòng. Giai điệu và tiết tấu cũng nên đơn giản để dễ tập đàn, dễ tập hát (như điệu bolero, rumba slow, slow rock, boston…PV), rất được yêu thích".

NSƯT ca sĩ Hồng Vân cho rằng: "Nhóm Lê Minh Bằng đã làm nên một mảng ký ức đẹp cho âm nhạc Việt. Hồi còn trẻ, tôi nghe ca khúc "Linh hồn tượng đá" được ký dưới bút danh Mai – Bích - Dung, không ngờ là ba nhạc sĩ: Lê Dinh, Anh Bằng, Minh Kỳ, nghe nhiều rồi say mê giai điệu ấy đến nỗi thuộc lòng. Những ca khúc ấy vượt khỏi biên giới thời gian, để hôm nay chúng ta có thể ngồi đây, gặp lại nhân vật đã đi vào bài hát và thấy mình vẫn còn nguyên niềm xúc động".

"Linh hồn tượng đá" – khoảnh khắc làm nên cảm xúc

Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp để ôn lại một kỷ niệm đẹp của dòng nhạc vàng, mà còn gợi nhắc giá trị của âm nhạc trong việc lưu giữ ký ức, kết nối con người qua thời gian. Từ một khoảnh khắc đời thường nơi phố biển Vũng Tàu, "Mai – Bích – Dung" đã đi vào lịch sử nhạc tình, trở thành biểu tượng của một thời thanh xuân tươi đẹp, để rồi hôm nay, khi nghệ sĩ và khán giả gặp lại hình mẫu ấy, vẫn còn nguyên niềm xúc động.

Bà Lưu Dung Anh và NSƯT ca sĩ Hồng Vân

Từ khoảng đầu thập niên 1970, ca khúc "Linh hồn tượng đá" nổi tiếng qua giọng hát của ca sĩ Thái Châu và được rất nhiều người yêu thích. Công chúng thời đó rất tò mò khi tác giả bài hát được ghi là Mai Bích Dung, một cái tên lần đầu xuất hiện trong làng nhạc nên đã có nhiều câu chuyện được thêu dệt xung quanh cái tên đặc biệt này. Thời gian sau đó có thêm 2 ca khúc khác cùng ký tên Mai Bích Dung là "Tình thương vô cùng" và "Cho người tình nhỏ".

Từ trái sang: Bà Lưu Dung Anh, ca sĩ Lan Ngọc và NS Tú Trinh

Bà Lưu Anh Dung nói: "Không hề có chuyện tình cảm sâu nặng gì hết, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng đã phóng tác thêm, tạo nên cảm xúc: "Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến, và đã đến như áng mây. Như cánh chim bay qua bầu trời, Ôi hình hài một vài giờ vui…Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi. Nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai…".

Khi bài nhạc ra đời, cả ba ông lấy tên ba chúng tôi làm bút danh, vì sợ ca khúc dở bị chê thì chê "Mai, Bích, Dung" chứ không chê "Lê Minh Bằng".

Nhưng không ngờ ca khúc được khen ngợi và yêu thích. Nhạc sĩ Anh Bằng có đến trường tìm gặp tôi, trao tặng bài nhạc đã xuất bản, do nhiều lần dọn nhà nên đã thất lạc, vì trên bản nhạc đó có chữ ký của cả ba ông tặng tôi" – bà Dung xúc động kể.

Bà Dung cho biết từ ngày đi Vũng Tàu thời gian đó đến nay bà không gặp lại hai cô bạn gái. Được biết, cô Mai (tên thật Mai Xuân Lan) hiện đang ở tiểu bang Ohio (Mỹ); cô Bích đang cư ngụ tại tiểu bang Arizona (Mỹ) và cô Dung (tên thật Lưu Dung Anh) đang sống ở TP HCM. Bà rất thân với NSND Kim Cương và cố ca sĩ Lệ Thu.

"Hoàn cảnh trong bài hát được mô tả đúng câu chuyện. Những người tình cờ gặp nhau nơi phố biển rồi ngay sau đó chia tay. Nhưng điều đó đã tạo nên cảm xúc để nhạc sĩ viết thành nhạc để đời" – NS Tú Trinh nói.



