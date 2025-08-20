"Hịch tướng sĩ" xuất hiện hào hùng trong MV của ca sĩ 10 X

Trước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9, chiều 20-8 tại Hà Nội, ca sĩ trẻ Dương Minh Quý giới thiệu đến khán giả MV "Truyền thống Việt Nam".



Ca sĩ trẻ Dương Minh Quý giới thiệu MV "Truyền thống Việt Nam"

"Truyền thống Việt Nam" được ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ (nghệ danh Ái Nhân sáng tác), phổ thơ của Chí Anh, thể hiện niềm tự hào và tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong ca khúc, những địa danh lịch sử như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang… lần lượt được nhắc tới với niềm tự hào.

Câu nói quen thuộc trong bài "Hịch tướng sĩ" - bản thiên cổ hùng văn của dân tộc thể hiện quyết tâm chống giặc ngoại xâm và nêu cao khí tiết, tư tưởng yêu nước thương nòi của Trần Hưng Đạo được nam ca sĩ gốc Vĩnh Phúc thể hiện qua giọng hát opera chắc chắn, khiến cho tác phẩm thêm phần hào hùng, dễ cảm: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù…" .

Nam ca sĩ sinh năm 2001 cho hay anh rất yêu mến và thường xuyên tìm tòi kiến thức về lịch sử dân tộc

Dương Minh Quý chia sẻ anh rất yêu mến và thường xuyên tìm tòi kiến thức về lịch sử dân tộc. Chính điều đó khiến anh có rất nhiều cảm xúc khi làm MV "Truyền thống Việt Nam". Thông qua MV, ca sĩ trẻ sinh năm 2001 cũng muốn thể hiện tình yêu của mình với đất nước và lan tỏa điều đó đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ.

Ca khúc được nhạc sĩ trẻ Anh Tú (TULIC) phối khí với chất liệu rockepic kết hợp nhạc cụ truyền thống. Sự phá cách đã tạo được độ hoành tráng, bùng nổ của rock, vừa giữ được chất văn hoá, bản sắc từ nhạc cụ dân tộc. Điểm thú vị nằm ở sự tương phản và hòa quyện giữa đàn tranh, sáo, nhị, trống cơm, mang âm sắc mềm mại, có chiều sâu lịch sử, gợi cảm xúc dân tộc, màu sắc Việt Nam hòa trộn, tiếng guitar điện đối lập nhưng lại giúp cho những giai điệu mượt mà của nhạc cụ truyền thống, tạo cảm giác "hiện đại trong cổ điển" và tinh thần "dân tộc bay trên nền quốc tế".

Phần hình ảnh do Anh Quân đạo diễn, ghi lại những danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử ở Hà Nội như: Hồ Gươm, "Thiên đô chiếu" (bức cuốn thư cao 3,5 mét, rộng hơn 8 mét, được làm bằng gốm Bát Tràng, chép lại "Chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô, Bắc Ninh).

Dương Minh Quý nói thêm, đã từ rất lâu, anh luôn khao khát một ngày nào đó sẽ ra mắt sản phẩm để tri ân những người anh hùng của quê hương, dân tộc và thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của những người trẻ thế hệ hôm nay là biết ơn, ghi nhớ công lao của những anh hùng dân tộc và lan tỏa tinh thần tự hào đó đến với thế hệ của mình. Trong dịp Đại lễ đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, anh nghĩ đã đến lúc mình đủ trưởng thành để thực hiện một sản phẩm MV mang nhiều thông điệp và có ý nghĩa hoà vào dòng chảy tự hào của dân tộc.