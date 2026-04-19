Quốc tế

Cuộc họp “giờ G” của ông Donald Trump về khủng hoảng eo biển Hormuz

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ sáng 18-4 (giờ Mỹ) triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống về khủng hoảng tại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Thông tin trên do hai quan chức Mỹ tiết lộ với trang Axios. Nói như trang tin này, tình hình với Iran đã đạt đến điểm then chốt, khi lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn trong ba ngày tới và chưa có thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran.

Chỉ chưa đầy một ngày sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình "trong 1-2 ngày tới", Iran đã đáp trả bằng việc tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz và dồn dập tấn công tàu thuyền.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios rằng nếu tình hình không được tháo gỡ ngay lập tức, chiến sự có thể bùng phát trở lại trong những ngày tới.

Sự leo thang này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố mở lại eo biển được một ngày.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đổ lỗi cho lệnh phong tỏa các cảng biển của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa trở lại, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì tình trạng này cho đến khi Washington ngừng phong tỏa các cảng của Iran.

Cuộc họp “giờ G” của ông Donald Trump về khủng hoảng eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Pinckney (DDG 91) tuần tra tại các vùng biển trong khu vực nhằm hỗ trợ các chiến dịch phong tỏa. Lệnh phong tỏa này đã làm tê liệt hoàn toàn mọi hoạt động giao thương đường biển đến và đi từ Iran. Ảnh: CENTCOM

Theo một quan chức Mỹ, cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng có sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, người dự kiến sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Iran, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng tham dự.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên.

Cũng theo trang Axios, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã tiến hành các cuộc đàm phán trung gian giữa Mỹ và Iran tại Tehran trong tuần này. Các quan chức Mỹ cho biết ông Donald Trump đã điện đàm ít nhất một lần với ông Munir và phía Iran.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết Mỹ đã đưa ra các đề xuất mới trong các cuộc đàm phán. Phía Iran đang xem xét nhưng chưa đưa ra phản hồi.

Theo nguồn thạo tin của Axios, cuộc khủng hoảng tái bùng phát tại eo biển Hormuz xảy ra sau khi các bên đã đạt được tiến triển trong việc thu hẹp khác biệt liên quan đến hoạt động làm giàu uranium và kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran.

Dù có những tín hiệu tích cực về hạt nhân, tình hình thực địa vẫn rất căng thẳng với báo cáo về nhiều vụ tấn công tàu thuyền bằng súng và vật thể lạ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phải triệu tập đại sứ Iran để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi hai tàu treo cờ nước này bị bắn phá.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 18-4, Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran "không thể tống tiền chúng tôi".

Đồng thời, ông lưu ý rằng muộn nhất là vào cuối ngày 18-4 (giờ Mỹ), ông sẽ biết liệu các bên có thể tiến tới một thỏa thuận hay không.

Mỹ tuyên bố sẽ bắt giữ tàu liên quan đến Iran

Mỹ tuyên bố sẽ bắt giữ tàu liên quan đến Iran

(NLĐO) - Kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ được đưa ra lúc căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, mà đỉnh điểm là các vụ tấn công tàu thuyền sáng ngày 18-4.

Điểm nóng xung đột ngày 19-4: Nội bộ Iran lủng củng về eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Ít nhất 3 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi Iran tái áp đặt phong tỏa, khiến hàng ngàn tàu mắc kẹt và thương mại hàng hải rơi vào hỗn loạn

Tàu sân bay và tàu đổ bộ Mỹ ở Trung Đông đang thiếu thực phẩm?

(NLĐO) - Hải quân Mỹ bác tin tàu chiến ở Trung Đông thiếu thực phẩm, khẳng định binh sĩ vẫn được bảo đảm khẩu phần đầy đủ sau hình ảnh bữa ăn gây tranh cãi.

