Giải trí

Cuộc sống của Siu Black ở quê

Thùy Trang

(NLĐO) -Từ ồn ào phá sản, nợ nần, ca sĩ Siu Black quyết định về quê sinh sống với công việc trồng rau, nuôi heo.

Sức khỏe bất ổn của Siu Black

Cuộc sống của Siu Black ở quê - Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black

Trước khi nhập viện, Siu Black đã có những dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Năm 2024, nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ, chị phải cùng lúc dùng nhiều thuốc như trị tiểu đường, bổ thận, nước muối và áp dụng chế độ ăn nghiêm khắc nhằm kiểm soát mỡ máu. Sau quá trình điều trị, nữ ca sĩ hồi phục sức khỏe và đi lại bình thường.

Trước khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của ca sĩ - cho biết, Siu Black được chẩn đoán suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi. Trước khi nhập viện vài ngày, họa mi núi rừng không ăn uống được, mất nhận thức và phải nằm phòng hồi sức tích cực để được theo dõi.

Trước đây, Siu Black từng nặng 72kg, thường bị huyết áp cao, đau xương khớp. Có giai đoạn sau này, ca sĩ sụt cân, da dẻ xanh xao, chỉ nặng 55-56kg. Chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Siu Black nói "Cho tới bây giờ, tôi làm gì cũng cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho mình có sức khỏe, nhờ đó, tôi vực dậy, cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên hơn trong tâm trí".

Dù sức khỏe giảm sút, Siu Black luôn cháy hết mình mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Bộ nhận diện về Siu Black là "vui vẻ, sảng khoái" và hát như ngày mai không còn được hát nữa. Chính vì vậy, chị đã trở thành một ngôi sao của thị trường nhạc Việt. Dù trải qua nhiều biến cố, khi nhắc đến Siu Black, khán giả vẫn yêu mến giọng ca và phong cách biểu diễn của chị.

Siu Black từng chia sẻ chị biết ơn khi còn giữ được giọng hát khỏe khoắn để tiếp tục đứng trên sân khấu. Mặc dù sức khỏe không ổn định, những năm qua, ca sĩ vẫn chạy show ca hát ở nhiều sự kiện, duy trì phong cách trình diễn đầy "máu lửa".

Cuộc sống khốn đốn của Siu Black

Cuộc sống của Siu Black ở quê - Ảnh 2.

Có khốn khó cỡ nào, Siu Black vẫn nở nụ cười đón nhận

Khi phá sản với khoản nợ hàng tỉ đồng, cuộc sống của Siu Black từng rơi vào cảnh khốn đốn. Chị quyết trở về quê nhà sinh sống. Bỏ phố về quê, ca sĩ "ăn trắng mặc trơn", làm quen với việc nuôi heo, nuôi cá, làm rẫy trồng cà phê. Chị thường xuyên chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội như một cách tương tác với khán giả của mình.

Siu Black từng chia sẻ, những thất bại, vấp ngã trong quá khứ khiến chị mất mát nhiều thứ, nhưng chị cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để bước tiếp. Tuy cát-xê biểu diễn của chị không còn như trước, chị vẫn duy trì nhịp độ công việc đều đặn, có gia đình làm động lực để cống hiến, lao động.

Ca sĩ Siu Black cho biết cuộc sống của chị hiện tại vô cùng giản dị. Dù nhịp sống hiện tại không còn "phủ" bởi hào quang ngôi sao như những ngày trước nhưng chị lại có được cảm giác bình yên và thoải mái bên chồng và con cháu.

"Nhiều năm nay tôi không ngủ nhiều. Có lẽ do tuổi cao sức yếu (cười). Một ngày mới của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng với những giờ dành cho kinh cầu rồi sau đó là pha cà phê, pha trà, xem thời sự. Một cuộc sống bình dị, không có nhiều việc để làm và cũng bớt đi nhiều những lo toan" - chị nói.

Ở tuổi U60, trải qua hằng hà những biến cố, "họa mi núi rừng" không còn đắt sô biểu diễn nữa. Song chị vẫn vẹn nguyên niềm đam mê với âm nhạc, khát vọng cháy bỏng với sân khấu. Chị vẫn hát ngay khi có cơ hội. Chị hát ở nhà thờ và thỉnh thoảng vẫn chạy show. Chị thẳng thắn thừa nhận "phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ. Và đó cũng là cách để giữ lửa nghề".

Siu Black và vòng lặp hôn nhân thú vị

Cuộc sống của Siu Black ở quê - Ảnh 3.

Siu Black tái hôn cùng chồng cũ

Khi Siu Black quyết định tái hôn với chồng cũ (cựu cầu thủ bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng), cư dân mạng một phen chấn động. Cả hai từng đăng ký kết hôn nhưng chưa thực hiện nghi thức cưới. Năm 2009, hai người ly hôn, Siu Black làm mẹ đơn thân. Năm 2018, Siu Black và chồng cũ quay lại sống cùng nhau do con cái vun vén. Tháng 9-2023, Siu Black và ông Nguyễn Đức Hùng làm đám cưới sau 5 năm về chung sống.

Chị tiết lộ, chồng tháo vát, chăm chỉ, đảm đương hầu hết công việc như chăm đàn heo, nuôi vịt, trồng rau, đưa đón cháu đi học... Ngoài ra, chồng nữ ca sĩ còn biết làm nước mắm thủ công để mang ra chợ bán, kiếm thêm tiền sinh hoạt. Siu Black chỉ phụ giúp một số công việc nhẹ nhàng vì sức khỏe hạn chế.

Về lại bên nhau sau nhiều năm xa cách, "Họa mi núi rừng" nói tình cảm giữa hai vợ chồng không nồng nàn như tuổi trẻ, nhưng chuyển thành tình thương, tri kỷ. Siu Black thổ lộ: "Tôi chỉ cần biết mỗi lần đi làm về thấy cháu mình có ông, bà đầy đủ để gọi là vui rồi. Và một điều khiến tôi hạnh phúc nữa là hai vợ chồng đã tổ chức được lễ cưới ở nhà thờ với sự tham gia của người thân - điều mà trước đây cả hai chưa thể làm cùng nhau".

Vài năm trước, Siu Black vay 700 triệu đồng xây ngôi nhà rộng khoảng 200m2 ở một ngôi làng nhỏ tại Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Hiện Siu Black sống cùng chồng và gia đình người con trai út. Vợ chồng người con trai lớn ở gần nên thường xuyên qua lại thăm nom, động viên cha mẹ.

Cuộc sống của Siu Black ở quê - Ảnh 4.

Siu Black vẫn luôn có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc

Đối với Siu Black, cuộc sống tại quê nhà bình dị nhưng vẫn nhiều niềm vui. Chị trân trọng sự an yên hiện tại sau những sóng gió đã trải qua. "Khi không đi diễn, tôi cũng như bà con ở buôn làng, quanh quẩn chăn nuôi heo, làm nương rẫy. Giờ tôi sống đơn giản vậy thôi nhưng tôi hạnh phúc"- ca sĩ nói.

Từng ở đỉnh cao vinh quang, nhưng giờ đây lại có sự thụt lùi so với đồng nghiệp cùng thời, Siu Black khẳng định không thấy chạnh lòng. "Những thất bại, vấp ngã trong quá khứ là điều tôi phải chấp nhận. Nhưng mỗi khi lên sân khấu là tôi vẫn cháy hết mình với âm nhạc. Có thể những biến cố trong quá khứ làm tôi mất đi nhiều thứ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bản thân cảm thấy nhụt chí hay suy sụp. Cuộc sống vốn là bánh xe, tôi phải vực dậy và phấn đấu mỗi ngày" - nữ ca sĩ nói.

