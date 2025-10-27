HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Cục trưởng Xuân Bắc sau câu đùa gây tranh cãi

Thùy Trang

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền câu bình luận bị đánh giá là "kém duyên" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với chia sẻ của Cục trưởng Xuân Bắc.

Xuân Bắc và Đàm Vĩnh Hưng với câu đùa gây tranh cãi

Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Cục trưởng Xuân Bắc sau câu đùa gây tranh cãi - Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc với phản hồi thẳng thắn trên mạng xã hội

Cụ thể, khi NSND Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện hai bố con về chuyện tập gym trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người khác vào để lại bình luận như một cách thích thú với câu chuyện của NSND Xuân Bắc.

Phần lớn người dùng mạng tấm tắc khen ngoại hình của em Khánh Minh và văn phong hài hước của Xuân Bắc. Tuy nhiên, một bộ phận bình luận khiếm nhã, dung tục về cơ thể Khánh Minh, nhất là khi em mới 18 tuổi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng trêu: "Bố con cùng ngon". Chính bình luận này khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Bởi lẽ, sau bình luận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSND Xuân Bắc có để lại phản hồi: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp. Xin cảm ơn". Đáng chú ý, bình luận nghiêm nghị của Xuân Bắc được cho là đang đối đáp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nội dung này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng hả hê, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng bình luận khiếm nhã nên bị Cục trưởng Xuân Bắc dằn mặt. Câu chuyện càng thêm ồn ào khi giọng ca 7X cũng âm thầm sửa câu đùa "Bố con cùng ngon" thành ký tự trái tim.

Đàm Vĩnh Hưng và Xuân Bắc: sự thật phía sau lời đồn ồn ào!

Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Cục trưởng Xuân Bắc sau câu đùa gây tranh cãi - Ảnh 2.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Trước những bàn tán lan truyền ngày càng nhiều của cư dân mạng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng. Anh khẳng định mối quan hệ giữa anh và Cục trưởng, NSND Xuân Bắc vẫn bình thường sau câu đùa gây tranh cãi. Theo chia sẻ, Xuân Bắc đã gọi cho Đàm Vĩnh Hưng làm rõ các hiểu lầm, mối quan hệ giữa đôi bên vẫn bình thường.

''Em vẫn đáng yêu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm tôi thật ấm lòng: Sao anh phải sửa bình luận? Anh với em bao nhiêu năm mà... Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn" - nam ca sĩ chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm không sợ điều gì nếu không làm sai và nhấn mạnh bình luận của Xuân Bắc dành cho nhóm người dùng mạng kém văn minh, không phải anh. Về phía mình, Xuân Bắc chuyển bài đăng nói trên sang trạng thái hạn chế bình luận.

Ứng xử văn hóa trên mạng

Ngày 22-10 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho rằng với bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng xử có văn hóa trên mạng không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và tổ chức.

Theo đó, hình ảnh, ngôn từ và hành vi trên mạng đều góp phần phản ánh trình độ văn hóa của người sử dụng. Nếu người dùng mạng xã hội thiếu ý thức, thẩm mỹ và chuẩn mực, môi trường này sẽ nhanh chóng bị chi phối bởi những nội dung lệch lạc, phản cảm.

"Khi tất cả đều hướng đến những giá trị tích cực, chúng ta sẽ có một không gian mạng tử tế, nơi thông tin được chia sẻ có trách nhiệm và nhân văn" - anh nhấn mạnh.

Đàm Vĩnh Hưng Xuân Bắc câu đùa của Đàm Vĩnh Hưng và Xuân Bắc
